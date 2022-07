Os primeiros colocados receberão troféus e premiação em dinheiro

Publicado: 10.07.2022

A Minimaratona 31 de Julho, evento tradicional que atrai atletas de todo o País, abriu inscrições para a 41ª edição, que acontecerá no dia 24 de julho, dentro da programação do aniversário de 115 de Anápolis. Para se inscrever, primeiro é preciso se cadastrar no site www.hpcronometragem.com.br. O sistema estará aberto até o próximo dia 15. Na sequência, entre os dias 21 a 23 de julho, serão distribuídos chips para contagem de tempo e os números impressos de cada participante para colocar na camiseta, que está entre os itens do kit que será entregue aos 700 primeiros inscritos.

A taxa de inscrição são dois quilos de alimentos e a entrega deve acontecer no ato do recebimento do chip e do número impresso. “Contamos com suporte da tecnologia para a organização e transparência dos circuitos de rua”, explica o diretor de Esportes, Eduardo Junqueira, reforçando ainda a importância de o atleta conferir no regulamento – disponível no site de inscrição – todas as etapas que precisam ser executadas até o dia da corrida. A largada será às 8 horas, em frente ao Ginásio Internacional Newton de Faria.

Para representar Anápolis, os atletas da cidade com melhor desempenho (seis mulheres e seis homens) nos percursos de 5 km e 10 km ganharão viagem com hospedagem, inscrição e alimentação inclusas, para participar da corrida de São Silvestre, que acontecerá no dia 31 de dezembro, em São Paulo. Todos os concluintes dentro do limite de tempo das provas na minimaratona receberão medalha e os primeiros colocados receberão troféus e mais de R$ 50 mil em prêmios.