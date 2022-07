Probem: estudantes vão receber bolsas de estudo de R$ 650,00 a R$ 5.800,00 por mês (Fotos: Aline Cabral)

Inscrições devem ser realizadas no site da OVG até o dia 13 de julho. Para quem já é bolsista, o prazo para renovação do benefício segue até o fim do mês

Publicado: 10.07.2022

A Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) estendeu para o dia 13 de julho a data limite para inscrições ao Programa Universitário do Bem (ProBem). Para se candidatar, basta acessar o site www.ovg.org.br, mesmo endereço em que foi disponibilizado o edital completo do processo seletivo. A instituição vai ofertar quatro mil bolsas para estudantes universitários em situação de vulnerabilidade social inscritos no Cadastro Único para programas sociais do governo federal (CadÚnico).

Do total de bolsas, mil serão integrais e três mil parciais. As bolsas parciais correspondem a 50% do valor da mensalidade limitados a R$ 650,00. Já as integrais correspondem a 100% do valor da mensalidade limitados a R$ 1.500,00. As bolsas concedidas aos estudantes que cursam Medicina ou Odontologia têm limites maiores: R$ 2.900,00 para parciais e R$ 5.800,00 para integrais.

Este é o terceiro processo seletivo do ProBem, que atualmente tem 12 mil bolsistas, com beneficiários em 227 municípios goianos, distribuídos em 92 instituições de ensino superior. Os estudantes contemplados receberão o benefício a partir do segundo semestre deste ano (2022/2).

Renovação do Benefício

Já a renovação das bolsas do ProBem segue até o dia 31 de julho e é requisito obrigatório para a permanência no quadro de beneficiários para 2022/2. Todo o processo é realizado de forma on-line, pelo site da OVG.

Em caso de dúvidas, os estudantes podem entrar em contato, em horário comercial, com a Central de Informações ao Bolsista do ProBem pelo whatsapp (62) 99641-6090.

Serviço

Assunto: OVG estende prazo de inscrições de processo seletivo do ProBem

Quando: inscrições até 13 de julho de 2022 e renovação até 31 de julho de 2022

Onde: site da OVG (www.ovg.org.br)

Fonte: Organização das Voluntárias de Goiás – Governo de Goiás