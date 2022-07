Expo Turismo aconteceu no Centro de Convenções de Goiânia e recebeu representantes de diversos Estados

Publicado: 11.07.2022

Foto: Bruno Velasco

Para fomentar o setor de turismo, Anápolis participou, neste fim de semana, da segunda edição da feira de negócios Expo Turismo, no Centro de Convenções de Goiânia. O evento, que contou com a participação de outros Estados, abriu espaço para divulgar o potencial turístico do município.

Para o secretário de Indústria, Comércio, Inovação, Trabalho, Turismo e Agricultura, Alex Martins, a participação de Anápolis dá visibilidade à estrutura que a cidade já possui para receber visitantes. “Nós apresentamos as potencialidades, cultura, costume e tradições, sobretudo as vocações. O turismo é um pilar importantíssimo do desenvolvimento econômico”, comenta.

Durante a feira, foram feitas atividades de capacitação técnica, palestras na área de turismo nacional e internacional, além de show de cantores regionais. De acordo com a idealizadora do Expo Turismo, Eliene Meireles, “é importante a parceria com Anápolis, já que são nossos vizinhos”, destacou, considerando que a integração das cidades fortalece o cenário turístico da região.