Software foi retirado para atualizações na política de privacidade de acordo com as exigências do Google

Publicado: 17.07.2022

O aplicativo Ipasgo Fácil voltou à loja Play Store após permanecer inativo por algumas semanas. O software que, entre outras funcionalidades, permite o agendamento de consultas, foi retirado da plataforma para adequações à política de privacidade exigida pela Google. Agora, usuários de celulares com o sistema Android podem voltar a baixar o app.

Não houve alteração no rol de serviços prestados por meio do software, que permite também a troca da senha, o bloqueio e a solicitação de um novo cartão, além da visualização do status do plano. No entanto, foram feitas mudanças referentes à política de privacidade e transparência sobre os dados de usuários de acordo com as normas do Google, assim como da Lei Geral de Proteção de Dados (LGDP). Com as alterações, o beneficiário passa a ser informado sobre os dados coletados pelo aplicativo, além de requisitar as permissões de localização atual da pessoa, seguindo as diretrizes da empresa de tecnologia.

Disponível para download na Play Store e na Apple Store, outra vantagem do app está em proporcionar acesso a qualquer momento ao Cartão Virtual. A funcionalidade facilita a vida daqueles que perderam ou esqueceram o cartão magnético em casa e precisam ir a uma consulta ou fazer exames. A ferramenta, prática e inovadora, funciona da mesma forma que o cartão tradicional.

Para usar o cartão virtual, basta baixar o aplicativo Ipasgo Fácil, fazer login com número de matrícula e senha, acessar o campo “Cartão”, clicar em cima do nome do usuário e depois em “Cartão Virtual”. Ao acionar essa opção, aparecerá um cartão na tela do celular ou tablet com o número da matrícula e um “token”, que é a senha que o usuário deverá informar para o setor de atendimento do médico para emissão da guia de consulta, exame ou procedimentos. Dessa forma, o usuário não precisa informar a senha pessoal de acesso ao sistema.

Caso o beneficiário ainda não tenha senha cadastrada para utilizar o app Ipasgo Fácil, basta solicitá-la por meio do telefone 0800 62 1919 ou então pelo site do Ipasgo www.ipasgo.go.gov.br, no campo “Usuário” – “Portal do Usuário” – “Primeiro acesso”.

Foto: Ipasgo

