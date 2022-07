93% dos apoiadores que participaram da última grande reunião da pré-campanha votaram para que Marconi dispute o Executivo, ante a 7% que citaram mandatos ao Senado e à Câmara dos Deputados

Publicado:17.07.2022

A militância e os apoiadores do PSDB de Goiás confirmaram neste sábado (16/7), no último grande encontro partidário da pré-campanha antes das eleições estaduais deste ano, em Goiânia, o desejo da ampla maioria da legenda e agremiações aliadas de o presidente estadual tucano, o ex-governador Marconi Perillo, concorra ao Palácio das Esmeraldas. O resultado da enquete digital realizada durante o evento, que começou às 9 horas e se encerrou às 12h30, apontou que 93% do partido e seus aliados querem que Marconi dispute o governo estadual, diante de 6% de menções ao Senado e 1% de citações a uma candidatura a deputado federal.

“Eu digo que aceito a decisão de vocês. Eu digo sim à escolha que fizeram”, afirmou Marconi em pronunciamento após a proclamação do resultado e após série de discursos de prefeitos, ex-prefeitos, parlamentares e ex-parlamentares, além de pré-candidatos à Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa. Os participantes votaram em totens instalados no local do evento, o auditório do Clube Jaó, no Setor Jaó. Antes do pronunciamento do agora pré-candidato ao governo, um vídeo mostrou os principais momentos da trajetória política de Marconi, com destaque para as suas quatro campanhas vitoriosas para o Esmeraldas (1998, 2002, 2010 e 2014).

“Goiás vive um momento de muitas dúvidas e de poucas certezas. Isso vai exigir de todos nós, de todas as experiências que acumulamos até aqui, coragem, vontade, resiliência, capacidade de superação, esperança, amor, foco, fé”, discursou Marconi. “Nós sabemos exatamente o caminho que devemos seguir! E não é este que o atual governo quer nos impor. Tenho andado por todo Goiás e tenho visto que o nosso povo está sofrendo, que a vida está dura, muito mais dura do que deveria para a maioria, e especialmente para os mais desprotegidos”, disse o pré-candidato ao governo.

“A vida pode, sim, ser melhor do que ela é hoje. Ela já foi melhor! A vida já foi melhor e não faz muito tempo. Eles não enganam ninguém!”, afirmou Marconi. “Mas eu também tenho visto a esperança no olhar das pessoas. Não é preciso muito para despertá-la. Nosso povo é forte e não tem medo de dificuldade. Por mais que tentem, o sonho no peito da gente eles não conseguem sufocar”, disse.

Marconi disse que “é hora de recolocar Goiás no caminho certo”. “Vamos ser lembrados no futuro como uma geração que superou as dificuldades com determinação e resultado, e não com frases de efeito. Seremos notados como aqueles que deixaram para futuras gerações as melhores escolas, hospitais equipados, leitos de UTI, e não como aqueles que fizeram vídeos no Youtube”, disse.

“Não é hora de ter medo. É hora de sermos fiéis a nós mesmos. É hora de termos fé no que somos e no que fomos. Todo o nosso futuro como partido, como estado e como país está aí”, afirmou o pré-candidato ao governo. “O momento é grave. Nosso povo grita por ajuda. E tão terrível quanto fazer a escolha errada, neste momento, é não escolher. A síntese é: o Estado de Goiás parou. Goiás precisa voltar a andar e andar celeremente!”, disse.

Marconi falou sobre as realizações dos governos do PSDB nas diversas áreas, com destaque para saúde, educação, segurança e social. “Estamos aqui hoje porque temos propostas e propósitos. Temos conquistas e resultados. Um legado que tentaram, a todo custo, desmerecer, destruir. Nos perseguiram, nos atacaram, fizeram de tudo, as coisas mais baixas, para destruir o que construímos juntos”, disse.

“A nossa história ninguém mancha. Ninguém trinca. Nosso laço é para sempre. E apenas ficamos mais fortes, mais unidos, mais determinados depois de toda a perseguição. O nosso legado é maior! Por toda parte onde andam, eles se deparam com as obras que construímos”, afirmou Marconi. “Com toda a gente que eles falam, têm de ouvir o que fizemos pelas pessoas, pelo ser humano. O que fizemos por Goiás está fincado em nosso chão. Está guardado para sempre nos corações e nas mentes dos goianos. Nós somos matéria e memória. E isso ninguém pode apagar”, disse.

O pré-candidato ao governo comparou as gestões tucanas com o governo atual para afirmar que a administração estadual de agora não tem o que apresentar como resultado para a população de Goiás. “O que eles têm para mostrar? Nada! Eles não têm nada para mostrar. Eles só mudaram os nomes das obras e ações que fizemos. Mas é só raspar a tinta da propaganda e está lá o que fizemos. Está lá o que nós construímos”, disse. “Por isso, eles têm medo”, afirmou. “Contem comigo. Vamos à vitória, encerrou.