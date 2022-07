Cadastro totalmente online será feito no site anapolis.go.gov.br/meuloteminhahistoria

Publicado: 19.07.2022

O prefeito de Anápolis, Roberto Naves, anunciou na noite desta segunda-feira, 18, a abertura das inscrições para o programa de habitação popular “Meu Lote, Minha História”, a partir desta terça-feira, 19. Os 2,8 mil lotes, localizados em diferentes regiões da cidade, serão concedidos a cidadãos que atendam os critérios definidos em edital que será publicado na edição do Diário Oficial do Município desta segunda-feira. “A ideia é ter um programa democrático e atender realmente os que mais precisam”, ressaltou o prefeito, observando que a ordem de cadastro não influencia nas chances de obter o terreno.

As inscrições serão divididas em três etapas (preenchimento do formulário via internet, envio de documentos por upload e visita domiciliar para conferência de informações) e podem ser feitas pelo site anapolis.go.gov.br/meuloteminhahistoria até as 23h59 do dia 16 de setembro de 2022.

“O programa será auditado por nós e Ministério Público para garantir a maior transparência possível”, afirmou Roberto Naves, destacando que será aceita apenas uma inscrição por núcleo familiar. Além disso, o candidato precisa ter idade mínima de 18 anos, morar em Anápolis há pelo menos cinco anos consecutivos e a renda familiar mensal bruta não deve ultrapassar um salário mínimo e meio. No último ano, o candidato ou qualquer outro membro do núcleo familiar não pode ter sido beneficiado com nenhum outro programa habitacional e também não deve ser proprietário de nenhum imóvel ou ter adquirido financiamento no âmbito do Sistema Nacional de Habitação.

A ordem de classificação será definida por maior pontuação, conforme edital, incluindo renda per capita e composição do grupo familiar. A definição do endereço do lote concedido para cada candidato classificado será feita por sorteio. Após a concessão do terreno, o beneficiado tem até um ano para dar início à construção do imóvel, seguindo projeto arquitetônico definido na Lei Complementar n° 439, de 19 de maio de 2022.

É importante que os interessados leiam atentamente o edital no Diário Oficial do Município para entender todas as etapas do processo de seleção. Na página de inscrição encontram-se perguntas e respostas, mas também é possível tirar dúvidas acessando o Zap da Prefeitura, de segunda a sexta, em horário comercial.