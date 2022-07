Publicado: 20.07.2022

A programação que a Prefeitura, com apoio do Programa Voluntários de Coração, preparou para os anapolinos em comemoração aos 115 anos da cidade será inesquecível! Além da entrega de importantes obras em várias regiões de Anápolis, a população vai matar a saudade do maior evento beneficente do Estado, que no ano passado aconteceu em formato de live. O Arraiana volta a ser presencial em 2022, com o público podendo curtir os grandes sucessos dos principais artistas do país que subirão ao palco entre os dias 27 e 31 de julho.

Abrindo a festa, no dia 27, quarta-feira, a apresentação gospel do cantor Samuel Messias e da dupla sertaneja André e Felipe, prometem animar a multidão no primeiro dia. Já no dia seguinte, quinta-feira, 28, é a vez de Luan Santana levar ao público o repertório de sua nova turnê.

Na sexta-feira, dia 29, os cantores católicos Tony Allysson, Thiago Brado e Padre Marcos Rogério mandam sua mensagem de evangelização através da música, além da tradicional missa campal. E a noite de sábado, dia 30, promete agitação com Edson e Hudson e o cantor Kleo Dibah.

O fechamento, no aniversário de Anápolis, dia 31 de julho, fica por conta de Jorge e Mateus. Ao final da festa, os alimentos arrecadados serão convertidos em cestas que serão distribuídas pelos Voluntários de Coração às famílias em estado de vulnerabilidade social e instituições filantrópicas.

Para participar do Arraiana 2022, o público garante o ingresso doando 2 quilos de alimentos não perecíveis (exceto sal, fubá e farinha). A troca acontece em 14 pontos espalhados pela cidade, além de sete pontos itinerantes, em dias específicos. Confira a tabela abaixo:

Pontos de troca do Arraiana 2022

de segunda a sábado, de 8h às 18h

Locais Endereço Prefeitura de Anápolis Avenida Brasil, nº 200, Centro Estádio Jonas Duarte (entrada da arquibancada descoberta) Avenida Brasil Sul, Jardim Ana Paula Ginásio Internacional Newton de Faria Avenida Senador José Lourenço Dias, Centro CEITec Avenida Professora Zenaide Roriz, antigo Clube Ipiranga, Jundiaí CMTT Avenida Brasil Sul, nº 7575, Vila Esperança UniEvangélica Avenida Universitária, Cidade Universitária Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura Rua General Joaquim Inácio, nº 206, Centro CRAS Leste Avenida JK, quadra 12, Jardim Alvorada CRAS Leste II Rua Antônio de Souza França, quadra 9, lote 22, Filostro Resende Machado CRAS Sul Rua Copa 23, lote 4, Residencial Copacabana CMEI José Cupertino de Paula Rua 2, esquina com Avenida Central, Munir Calixto Escola Municipal Clóvis Guerra Avenida Planalto, quadra 12, lote 2, Vila Jaiara Escola Municipal Alfredo Jacomossi Rua NS 4, esquina com Rua SW 4, Vila Norte CMEI Maria Zenita de Jesus Avenida Comercial, Bairro de Lourdes

Pontos de troca itinerantes do Arraiana 2022

de 9h às 18h

Locais Endereço Branápolis (20/07) Escola Municipal Wady Cecilio Joanápolis (20/07) Subprefeitura Vila São Vicente (21/07) Capela São Vicente Interlândia (21/07) Subprefeitura Souzânia (22/07) Subprefeitura Goialândia (22/07) Subprefeitura Vila Fabril (22/07) CMEI José Epaminondas Roriz

*Máximo de 2 ingressos por CPF para cada dia do evento. No momento da troca, o cidadão poderá apresentar apenas o seu CPF e mais um. Permitido trocar ingressos para mais de um show no momento da troca. Obrigatória a apresentação de documento pessoal de identificação.