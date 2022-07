O ranking da Times Higher Education 2022 avaliou mais de 2 mil instituições de ensino no mundo

Publicado: 20.07.2022

A UFG vem se destacando no ranking da América Latina e, em todos os anos avaliados, ela se encontra entre as 30 melhores instituições de ensino do País e entre as 50 melhores da América Latina. O ranking da Times Higher Education da América Latina (THE Latam) avaliou mais de 70 universidades brasileiras e 197 na América Latina. A posição ocupada pela UFG revela sua expressão internacional e reforça sua relevância no contexto educacional do país.

Em 2021, a UFG ocupava a 44ª posição no mesmo ranking e, em 2022, alcançou a 41ª posição. A UFG e a Universidade de Brasília (UnB) foram as únicas universidades da região Centro-oeste classificadas. A metodologia utilizada pelo ranking considera 13 indicadores das Instituições de Ensino Superior, agrupados em 5 áreas de avaliação (e seus respectivos pesos): ensino (30%); pesquisa (30%); citações (30%); perspectivas internacionais (7,5%), e; transferência de conhecimento (2,5%). Esses indicadores são normalizados, padronizados e, por meio desses escores, as Universidades são classificadas.

De acordo com a Secretaria de Planejamento, Avaliação e Informações Institucionais (Secplan/UFG), os fatores que mais contribuíram para o desempenho institucional foram os níveis ascendentes de publicações (na plataforma Elsevier), citações internacionais e mobilidade acadêmica com instituições estrangeiras. Além desses, cita-se também que a maior pontuação da UFG foi no quesito transferência de conhecimento e, nesse contexto, reforça-se o relevante papel que a Instituição desempenha na sociedade. O respectivo indicador revela a habilidade da Instituição em desenvolver projetos em parcerias com empresas e outros organismos, propor inovações e atrair fundos de financiamento.

Além do ranking da Times Higher Education, a UFG é a 24ª colocada no ranking internacional QS World University Rankings 2023, entre as 35 instituições nacionais que constam entre as melhores do mundo e se destaca no Shangai Academic Ranking.

Fonte: Secplan/UFG