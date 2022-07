Para controle das remessas em estoque, este imunizante não será disponibilizado para primeira dose de pessoas acima de 18 anos

Publicado: 22.07.2022

A partir desta sexta-feira, 22, a Prefeitura de Anápolis inicia a vacinação contra a Covid-19 em crianças com idade entre 3 e 5 anos com o imunizante da CoronaVac, conforme orientação da Anvisa e Ministério da Saúde. A vacina será aplicada mediante cadastro realizado pelos pais ou responsáveis no portal Imuniza Anápolis (https://www.anapolis.go.gov.br/imunizaanapolis/), clicando em “cadastro vacinação” e, em seguida, na opção “cadastro cidadão”.

Devido à quantidade de doses disponibilizada pelo governo federal, a vacinação vai acontecer somente às terças e sextas-feiras, em todas as unidades da campanha de vacinação (confira locais no portal Imuniza Anápolis). Devido à redução de remessa, a primeira dose CoronaVac estará suspensa para pessoas com idade acima de 18 anos.

De acordo com os cadastros realizados até o momento, 336.590 pessoas já receberam a primeira dose em Anápolis, o que corresponde a 91%, 288.741 a segunda, o que equivale a 86%, 132.458 o reforço, equivalente a 46%, e 33.768 a quarta dose (25%). Desde o início da vacinação infantil, 13.448 (78%) crianças de 5 a 11 anos receberam a primeira dose da vacina e 7.498 a segunda (56%).