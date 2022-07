Atletas com melhor desempenho durante a corrida vão representar Anápolis na São Silvestre em dezembro deste ano, com patrocínio Prefeitura

Publicado: 25.07.2022

Foto: Thaty Serbeto

A 41ª edição da Minimaratona 31 de Julho, realizada em comemoração ao aniversário de 115 anos de Anápolis, reuniu neste domingo, 24, mais de três mil atletas. A largada aconteceu no Ginásio Internacional Newton de Faria e os corredores percorreram circuitos de 5 quilômetros e 10 quilômetros por importantes avenidas da cidade. A tradicional corrida de rua, que atrai atletas de todo o país, precisou ser suspensa por dois anos devido à pandemia e retornou com premiações que ultrapassam os R$ 50 mil.

“É um momento muito especial para nós do esporte. Estávamos todos aguardando este momento. Depois da interrupção, é muito emocionante ver essa festa acontecendo novamente ”, comentou o diretor de Esporte da Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura, Eduardo Junqueira.

Para os atletas da cidade que se dedicam profissionalmente às competições, a 41ª Minimaratona garantiu vaga na 97ª Corrida de São Silvestre, realizada em São Paulo. Os três homens e as três mulheres que alcançaram os melhores desempenhos nos percursos foram premiados com a inscrição, passagem aérea, translado e hospedagem para representar Anápolis no evento, que acontecerá em dezembro deste ano.

“Estou muito feliz em ter ganhado o primeiro lugar na categoria anapolina, e com isso irei à Corrida de São Silvestre, um presente da Prefeitura de Anápolis para os atletas aqui da cidade. Vencer o circuito significa muito para mim”, celebra Débora Pereira, que liderou o percurso de 5 quilômetros com tempo de 22 minutos e 4 segundos.

Também teve premiação em dinheiro para os três primeiros na colocação geral e nas colocações por faixa etária. Todos os participantes inscritos que finalizaram as provas no prazo de uma hora e vinte minutos receberam medalhas em reconhecimento à participação na corrida. Os 700 primeiros inscritos também receberam um kit com camiseta, mochila e viseira.

Para participar, cada atleta doou 2 quilos de alimentos que serão destinados a instituições filantrópicas e pessoas em vulnerabilidade social do município, por meio do Voluntários de Coração. O programa marcou presença no Ginásio Internacional com uma tenda de apoio aos atletas.

Volta ciclística

Cerca de 50 ciclistas de Anápolis e cidades vizinhas percorreram aproximadamente 150 quilômetros em trilhas no entorno do município. O pedal de resistência começou na noite de sábado, 23, saindo do Ginásio Internacional Newton de Faria, e terminou apenas no dia seguinte, 24, aproximadamente 12 horas depois. O percurso desenhado no mapa lembra o formato de um coração, uma forma de demonstrar o carinho pela cidade que completa seus 115 anos. A Volta Ciclística já está em sua 4ª edição e é o maior pedal noturno do Estado de Goiás.