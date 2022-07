A obra era a parte que cabia à Prefeitura para a conclusão do Viaduto do Recanto do Sol. Prefeito Roberto Naves diz que gestão municipal vai assumir o restante da obra

Publicado: 25.07.2022

Foto: Samuel Sousa

O fluxo de veículos na região norte está sendo reorganizado com a entrega da duplicação da pista que liga a região do Recanto do Sol à BR-153. A obra inaugurada nesta segunda-feira, 25, é a primeira de duas etapas que, ao final, vão transformar de vez a realidade do trânsito no local.

“A parte que era da Prefeitura já foi feita e já vai desafogar bastante o trânsito da região. Agora precisamos avançar para a segunda etapa que é o viaduto para cruzar a pista e estamos assumindo hoje o compromisso de fazer esta obra com recursos municipais”, observa o prefeito de Anápolis, Roberto Naves, informando que está em diálogo com o Dnit para que o órgão doe o projeto de construção do viaduto para que o próprio município finalize a obra, concretizando o compromisso da gestão com o povo anapolino.

No início do processo, as responsabilidades foram divididas entre Prefeitura e Governo Federal. A Prefeitura ficaria por conta dessa pista entregue hoje e o Governo Federal ficaria por conta do viaduto, uma vez que a responsabilidade da BR pertence ao DNIT. Agora, a Prefeitura decidiu assumir toda a obra, que deve custar cerca de R$30 milhões.

O projeto conta com a aprovação dos moradores. “Essa obra vai revolucionar a mobilidade da região. É algo que aguardamos com muita expectativa e que vai facilitar a vida de quem deseja chegar em casa logo para encontrar a família”, pontua o morador Pedro Poncio.

O secretário municipal de Obras, Delano Cavalcanti Calixto, comentou que a duplicação é uma obra importante por refletir a preocupação da gestão com a qualidade de vida dos anapolinos. A pavimentação, com mais de 10 mil metros quadrados, tem como principal objetivo desafogar parte do trânsito da BR-060 e antecede o projeto de construção de um viaduto, previsto para o segundo semestre de 2023.