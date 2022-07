Representantes da sociedade civil, poder público e militares formaram o hall de homenageados

Publicado: 25.07.2022

Foto: Ana Laura Zanni

A tradicional Comenda Gomes de Souza Ramos reuniu, na noite do último sábado, 23, homenageados e seus familiares no Teatro Municipal de Anápolis, como parte das festividades do aniversário de 115 anos da cidade. Cada um dos 25 contemplados foram escolhidos por uma comissão julgadora composta por quinze integrantes. O critério de indicações considerou personalidades sugeridas por entidades, organizações de classe e comunidades religiosas. Além disso, a relação com o desenvolvimento e projeção da cidade foi um dos principais aspectos na escolha dos novos comendadores.

“Cada um dos escolhidos nos orgulha muito. Suas histórias vão muito além do que está escrito nos currículos, reconhecendo suas trajetórias de vida”, declara o prefeito Roberto Naves. São funcionários públicos, esportistas, representantes classistas, empresários, professores, militares, entre outras representações que formam a lista dos novos agraciados. A cerimônia apresentou um pouco das histórias de cada um dos convidados, que receberam a comenda ao som da banda da Base Aérea de Anápolis.

“Certamente é uma tarefa muito desafiadora escolher nomes entre uma gama de profissionais tão preocupados e engajados com a cidade. É um turbilhão de sentimentos receber este mérito tão importante”, destaca a pedagoga Nara Núbia Alves. Com especialização em Ensino de Jovens e Adultos (EJA) e mestre em Educação com viés em Psicanálise, ela atua há 23 anos no Serviço Social da Indústria do Estado de Goiás (Sesi) e também desempenhou a coordenação na formação de jovens e adultos.

O juiz Pedro Paulo de Oliveira, um dos homenageados, também relata sua gratidão por receber um título tão importante. “Eu me sinto com uma responsabilidade ainda maior para fazer algo de melhor para a sociedade anapolina.” Após exercer o cargo de delegado da Polícia Civil entre os anos de 2003 e 2006, ingressou no magistério, atuando na 5ª Vara Cível da Comarca de Anápolis. Ele atua também como professor dos cursos de Sentença Cível e Criminal.

A comenda é instituída pela Lei Municipal nº 833, de 11 de julho de 1980, e a realização do evento é da Secretaria Municipal de Comunicação, Eventos e Modernização, da Prefeitura de Anápolis.

Confira os nomes agraciados pela comenda:

Adriano Aprígio de Souza

Altieri Araújo de Oliveira

Amazília Ilga Müller Oliveira Albuquerque

Arinilson Gonçalves Mariano

Arthur Maia El Zayek

Carlos Henrique Schutz

Cláudio Toshio Kimura

Elza Maria de Faria Batista

Gabriela Campos de Souza

Ian Moreira Silva

João Batista Pitaluga Sobrinho

Luiz Rodrigues da Silva

Marcos Antônio Silva

Maria Augusta Mendes da Luz

Nara Núbia Alves da Costa Fonseca

Nelson Gomes Pereira

Osvaldo Abraham Filho

Pedro Paulo de Oliveira

Renato Leal Leite

Sirleia Guimarães Cunha Souza

Tânia Pereira de Andrade Valeriano

Wender Maycon Pinheiro Borges

Wesley Gomes dos Santos