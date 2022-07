Publicado: 25.07.2022

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) publicou nesta quinta-feira, 21, edital de concurso público para provimento de vagas para os cargos de Assistente de Gestão Administrativa (nível médio) e Analista de Gestão Governamental (nível superior).

Ao todo, são oferecidas 159 vagas (53 vagas para assistentes e 106 vagas para analistas). O edital prevê o salário de R$ 3.198,17 para assistentes e de R$ 5.330,27 para analistas para uma carga de 40 horas semanais, acrescidos de vale-alimentação no valor de R$ 500,00 mensais.

Confira aqui o Edital concurso servidores técnico-administrativos UEG 2022

As inscrições poderão ser realizadas entre 5 de setembro e 6 de outubro no endereço www.nucleodeselecao.ueg.br.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 80,00 para o cargo de assistente e R$ 110,00 para o cargo de analista. Solicitações de isenção da taxa de inscrição poderão ser feitas entre 15 e 18 de agosto.

Os aprovados serão lotados na cidade informada pelo candidato no formulário de inscrição, de acordo com a ordem de classificação, conforme disposto no edital.

Etapas do concurso

O certame será composto por três etapas: prova objetiva, avaliação de títulos e avaliação pela equipe multiprofissional (exclusiva aos candidatos com deficiência).

As provas objetivas serão realizadas no dia 6 de novembro nos municípios de Anápolis, Goiânia e Aparecida de Goiânia, no período matutino (nível médio) e vespertino (nível superior).

A previsão é que o resultado final do concurso seja publicado em 28 de fevereiro de 2023.

Os candidatos não classificados dentro do número de vagas e não eliminados por qualquer motivo previsto no edital irão compor a reserva técnica até o limite de cinco vezes o número de vagas previsto.

