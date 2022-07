Atrações farão abertura de cada noite do evento, antes dos shows principais

Publicado: 26.072022

Na maior festa de solidariedade do Estado de Goiás não poderiam faltar os talentos goianos. Além das atrações nacionais, músicos e grupos regionais participarão do Arraiana 2022, no Estádio Jonas Duarte, de 27 a 31 de julho. São artistas, ministérios de louvor e uma quadrilha junina profissional que se revezarão na abertura de cada noite da festa.

“Teremos este espaço num palco dedicado aos artistas locais, integrando e dando maior visibilidade a estes profissionais que cuidam do lazer, do louvor e da arte musical diariamente na cidade”, aponta a secretária municipal de Integração Social, Esporte e Cultura, Andrea Lins.

A seleção dos músicos contou com sugestões do Conselho Municipal de Cultura e da apresentação espontânea de artistas e grupos à Prefeitura. Os artistas locais se apresentam em quatro dos cinco dias de festa, com exceção da sexta-feira, 29, em que será celebrada uma missa antes da atração principal da noite.

Em todos os cinco dias a abertura dos portões será às 19h, com shows a partir de 19h20, e os ingressos são adquiridos nos pontos de troca de alimentos. Por cada CPF, são permitidas duas entradas. A troca de cada bilhete é feita com 2 quilos de alimentos não perecíveis, à exceção de sal, fubá, farinha e açúcar. Veja os pontos de troca e mais informações em www.anapolis.go.gov.br/115ANOS/#arraiana2022.

Confira as datas e as atrações:

27/07 – quarta-feira

PALCO LOCAL

João Luiz

Ministério Altíssimo

Ministério Quadrangular

PALCO NACIONAL

Samuel Messias

André e Felipe

28/07 – quinta-feira

PALCO LOCAL

João Pedro e João Paulo

Acorde 7

Fábio Henrique

Sunara

PALCO NACIONAL

Luan Santana

29/07 – sexta-feira

PALCO NACIONAL

Missa campal com bispo auxiliar Dom Dilmo

Tonny Allysson

Thiago Brado

Padre Marcos Rogério

30/07 – sábado

PALCO LOCAL

Poul Castro

Quadrilha Chapéu do Vovô

Denisson e Giliard

Amanda Carvalho

Mayza Luckman

Gregory e Mateus

PALCO NACIONAL

Edson e Hudson

Kleo Dibah

31/07 – domingo

PALCO LOCAL

Serbêto Mssário

Flávio Robbie

Alcione Couto

Grupo Nem de Graça e Os Pakitos

Thalia e Thaleia

PALCO NACIONAL