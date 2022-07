Espaços receberam trabalhos de paisagismo e melhorias na estrutura como parte das comemorações do aniversário da cidade

Publicado: 27.07.2022

Foto: Samuel Sousa

A Prefeitura de Anápolis está realizando, neste mês de julho, diversas ações e inaugurações de obras em comemoração aos 115 anos da cidade. Entre as entregas está a revitalização, feita pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, das praças Ana de Oliveira Fernandes (Dona Anita) e Maria Izoleta Borges. Em visita a elas, o prefeito Roberto Naves ressaltou que “serão mais ambientes de lazer e de garantia de uma vida tranquila e com qualidade”.

Localizada no Bairro Vila Verde, a praça Dona Anita recebeu o nome de uma moradora que durante 28 anos se dedicou a cuidar do local. Ana de Oliveira Fernandes, a Dona Anita, nasceu na cidade de Goiás, mas mudou-se para Anápolis em 1984 e sempre sonhou com a transformação da área, que acabou de ser revitalizada. Foram construídas calçadas, além da instalação de equipamentos de ginástica, mesa, bancos e lixeiras para possibilitar o convívio social.

A praça Maria Izoleta Borges, no bairro Cidade Jardim, também passou por revitalização, com o plantio de novas árvores, instalação de bancos e mesas e um trabalho de paisagismo completo. “Com a revitalização é possível ver como os idosos que frequentam os hospitais aqui perto gostam de vir até a praça. Eles ficam sentadinhos, curtindo, apreciando a paisagem. Essa revitalização veio em uma hora excelente”, comentou Denise Barbetta, gerente do Instituto Oftalmológico de Anápolis, que ajudará nos cuidados e manutenção do espaço através do programa “Adote uma Praça”.

O secretário do Meio Ambiente, Fabrício Lopes, destacou a atenção da atual gestão com todas as regiões de Anápolis. “Estamos entregando mais esses aparelhos públicos de diversão e lazer para que as pessoas possam ter um lugar de alegria no final de tarde”, afirmou.