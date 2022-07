Cidade já conta com nove espaços esportivos e nesta sexta-feira, 29, será entregue outra unidade no Jardim Alvorada

Publicado: 28.07.2022

Foto: Samuel Sousa

No começo da semana teve bola rolando num jogo de inauguração da Estação de Esporte Mauro Lopes, no Jardim Tropical, em comemoração ao aniversário aos 115 anos de Anápolis. O espaço, todo iluminado por LED, conta agora com campo society de grama sintética, arquibancada, academia para terceira idade e pavimentação em todo o passeio do entorno, além de espaços para convivência e lazer.

“Isso que a Prefeitura fez foi bom demais pra gente. Era só terra e mato aqui, agora posso trazer meus netos para brincar, vir fazer caminhada. E meu filho já está aí hoje jogando futebol. Antes tinha que ir para longe encontrar os amigos dele, agora está aí pertinho de casa. É realmente algo muito importante para nós”, afirmou Luciana Manoel, moradora da região.

Com essa, já são nove estações do esporte entregues em Anápolis, incluindo os bairros Calixtópolis, Buritis, Lapa, Setor Sul, Residencial Morada Nova, Adriana Parque, Aldeia dos Sonhos e Polocentro. Nesta sexta-feira, 29, às 18h30, também será inaugurada a Estação de Esporte Diógenes e Conceição Bezerra, do Jardim Alvorada. Também já foram assinadas pelo executivo municipal as ordens de serviço para construção de outras duas arenas, no Residencial do Cerrado e no Residencial das Flores. O investimento total nas 12 estações chega a mais de R$ 6 milhões.

“Já entregamos uma unidade de saúde aqui no Tropical, que estava com a obra parada desde 2014, e hoje estamos aqui trazendo mais benefícios, inaugurando mais uma arena. Uma obra importante, que vai servir a toda a comunidade, vai melhorar a qualidade de vida de todos eles, proporcionando aos jovens a prática esportiva. E é uma grande homenagem ao nosso amigo, um amigo pessoal que eu tinha, que era o Maurinho, uma justa homenagem”, comentou o prefeito Roberto Naves durante o evento de inauguração.

Homenagem

A Estação do Esporte Mauro Lopes leva o nome do ex-jogador, radialista e cronista esportivo, falecido no dia 4 de maio deste ano. Como jogador de futebol, foi o camisa 10 nos clubes Anápolis e Anapolina. Também atuou em times paulistas como Novo Horizontino, Matonense, Barretos, Oeste e Vila Nova. Em 2007, como treinador, subiu o Anápolis da Divisão de Acesso para a 1ª Divisão do Campeonato Goiano. Foi monitor em projetos da administração municipal, ministrando aulas de futebol para crianças no Campo do Barro Preto, contratado pela Prefeitura, onde também exerceu outras funções. Em 2018, recebeu título de cidadão anapolino, na Câmara Municipal de Anápolis.