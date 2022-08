Voltado a empresários e empreendedores o evento acontece no Teatro São Francisco

Publicado: 02.08.2022

Os Correios realizam, amanhã (3/8), o I Fórum Logístico em Anápolis/GO, com o objetivo de discutir o panorama do e-commerce no Brasil e as soluções e tendências do setor para o comércio eletrônico nacional e internacional. O evento ocorrerá no auditório do teatro São Francisco e será realizado em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Amcham Brasil, Grupo Porto Seco Centro-Oeste e com a Associação Comercial e Industrial de Anápolis (ACIA).

O fórum é voltado para empresários e empreendedores da região e contará com cinco palestras. As entidades parceiras irão trazer apresentações sobre o e-commerce brasileiro, sobre as operações e soluções atualmente estruturadas no porto seco, além de cases de sucesso do comércio eletrônico. Os Correios irão apresentar as inovações disponíveis no ramo da logística, demonstrar as vantagens competitivas acessíveis aos vários tipos de negócios com o uso dos recursos e ferramentas ofertadas pela estatal: capacidade operacional, preço, prazo e capilaridade.

O evento é gratuito. Os interessados devem se inscrever no site https://abre.ai/forumcorreios.

Serviço

I Fórum Logístico dos Correios em Anápolis

Data: 3/8/2022, quarta-feira

Horário: 8h às 12h

Local: Teatro São Francisco, Av. Pinheiro Chagas, 405-521 – Jundiaí, Anápolis/GO

Telefone: (62) 3989-2006 / 2012 / 2010