Publicado: 02.08.2022

O Expresso Instituto Sicoob, programa que visa contribuir para a promoção da cidadania e qualificação profissional por meio da disponibilização gratuita de cursos, retoma suas atividades oferecendo diversos módulos profissionalizantes nas cidades atendidas pelas cooperativas do Sicoob. Nesta nova edição, atua com três modalidades: Expresso Móvel, Estação e Em Casa.

Desde o último dia 8 de julho, interessados com idade mínima de 14 anos podem realizar a inscrição e participar do programa Expresso Instituto Sicoob, escolhendo a categoria que melhor atender às suas expectativas. Ao todo, são mais de 30 cursos nas áreas de marketing, administração, empreendedorismo, educação, tecnologia, entre outras áreas de conhecimento, fomentando a formação profissional e cidadã dos beneficiários e capacitando-os para o mercado de trabalho. Os candidatos podem se inscrever pelo Portal de Educação do Sicoob (sicoob.kaptiva.com.br).

O programa Expresso Instituto Sicoob operava no formato itinerante, em um ônibus equipado com 21 notebooks, televisores, impressoras e internet para prover o acesso aos cursos ofertados, priorizando sempre o atendimento às pessoas vinculadas aos projetos sociais de prefeituras ou de organizações da sociedade civil, cooperados, universitários e alunos de escolas públicas e privadas. Desde o seu lançamento, mais de 20 mil capacitações foram realizadas.

Apenas no ano passado, o programa educacional emitiu mais de 700 certificados e beneficiou cerca de 500 pessoas, passando por três estados e 31 municípios com o formato ‘Expresso Móvel’.

Já o formato ‘Expresso Em Casa’, implementado em 2020 como versão piloto, passou por sete estados e 119 municípios, e contemplou cerca de 500 pessoas com mais de 1.000 certificados emitidos. Para democratizar o acesso, hoje, a plataforma pode ser acessada do local em que o inscrito estiver.

Além das duas versões, o programa trouxe, na edição deste ano, o formato ‘Estação’, que contribuirá ainda mais para promoção da cidadania e qualificação profissional. A novidade é a plataforma online, que pode ser acessada em salas de informática localizadas em escolas, associações e até mesmo nas cooperativas.

Para conhecer mais sobre as novidades do Expresso Instituto Sicoob e suas modalidades, acesse expresso. institutosicoob.org.br.