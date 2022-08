Publicado: 03.08.2022

O economista-chefe da XP Investimentos, Caio Megale, estará em Goiânia na próxima segunda-feira (08), às 14h, no Teatro Sesc Cidadania, para falar sobre o cenário econômico do Brasil em 2022. As inscrições são gratuitas e estão abertas.

O painel é o primeiro promovido pelo Fórum de Entidades Empresariais (FEE) de Goiás neste segundo semestre, com foco em economia e política e de olho nas eleições para o Executivo e o Legislativo federal e estadual.

Caio Megale foi secretário de Desenvolvimento da Indústria e Comércio e diretor de Programas no Ministério da Economia, entre 2019 e 2020. Antes, foi secretário municipal da Fazenda de São Paulo, de janeiro de 2017 a dezembro de 2018. No mesmo período, foi vice-presidente da Associação Brasileira de Secretários de Finanças das Capitais (ABRASF). Entre 2011 e 2016, foi associado do Itaú Unibanco e um dos responsáveis pela equipe de economistas da instituição bancária. Tem artigos publicados nos principais jornais do País, sendo graduado em Economia pela Universidade de São Paulo (USP) e com mestrado na PUC-Rio. Sua dissertação de mestrado venceu o Prêmio BNDES, em 2005.

Inscreva-se gratuitamente no link: https://www.cenarioeconomico2022.com.br/

SERVIÇO

Painel ‘Cenário Econômico 2022’, com Caio Megale

Data: 08/08 (segunda-feira)

Horário: 14 às 16h30

Local: Teatro Sesc Cidadania – Av. C-197 c/ Av. C-198, Jardim América, Goiânia