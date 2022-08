Os interessados devem apresentar documentação necessária na Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura até 12 de agosto

Publicado: 03.08.2022

Estão abertas as inscrições para o Casamento Comunitário de 2022. Os casais interessados têm até o dia 12 de agosto, de 8h às 18h, para apresentar toda a documentação na Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura. São 200 vagas disponíveis e, para participar, o casal deve comprovar que possui renda per capita de até um salário mínimo mensal.

O matrimônio será celebrado de forma ecumênica e os noivos podem levar cinco convidados. A celebração está prevista para setembro, porém, a data exata será divulgada posteriormente. Além de arcar com as despesas cartorárias, aluguel do espaço e decoração para a cerimônia, a Prefeitura de Anápolis também disponibilizará dois convites impressos, bem-casados, buquê de flores, fotografia instantânea e bufê.

O Casamento Comunitário viabiliza a união civil para os casais que ainda não formalizaram sua situação devido aos altos custos de um processo particular. Para fins jurídicos, a oficialização é o que garante os direitos e deveres dos cônjuges e possibilita que os envolvidos escolham o regime patrimonial que regerá o relacionamento.

Os noivos devem apresentar a seguinte documentação (original e cópia):

Solteiro: Certidão de Nascimento legível e atualizada (últimos 6 meses), RG, CPF, comprovante de endereço atualizado (últimos 3 meses), Carteira Profissional do noivo e da noiva e comprovante salarial dos noivos.

Viúvo: Certidão de Casamento com averbação do óbito legível e atualizada (últimos 6 meses), RG, CPF, comprovante de endereço atualizado (últimos três meses), Carteira Profissional do noivo e da noiva e comprovante salarial dos noivos.

Divorciado: Certidão de Casamento anterior com averbação do divórcio legível e atualizada (últimos 6 meses), RG, CPF, comprovante de endereço atualizado (últimos 3 meses), Carteira Profissional do noivo e da noiva e comprovante salarial dos noivos.

Serviço:

Período de inscrições: 2 a 12 de agosto

Local: Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura – Rua General Joaquim Inácio, nº 206 – St. Central.

Telefones para dúvidas: (62) 3902-1050 ou (62) 3902-2586.