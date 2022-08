A Unidade Universitária de Inhumas da Universidade Estadual de Goiás está com edital de Processo Seletivo para o curso de Mestrado em Educação (PPGE|UEG).

Publicado: 03.08.2022

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 1º de setembro pelo site www.nucleodeselecao.ueg.br.

O curso é gratuito, sendo cobrada apenas a taxa de inscrição no valor de R$80,00.

O objetivo do curso é promover a formação de pesquisadores e professores, qualificando-os científica e tecnicamente para atuarem na produção de conhecimento e em qualquer etapa e nível da educação, considerando o contexto da sociedade contemporânea.

Serão ofertadas 20 vagas, distribuídas nas duas linhas de pesquisa do Programa: Trabalho, Estado e Políticas Educacionais; e Cultura, Escola e Formação.

Acesse o Edital PRP|UEG nº 01/2022

Para mais informações acesse www.ppge.ueg.br.

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Estadual de Goiás (PRP|UEG) publicou o edital de seleção para o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências Moleculares, nível mestrado acadêmico, oferecido no Câmpus Central – Ciências Exatas e Tecnológicas Henrique Santillo (CCET), em Anápolis.

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 27 de agosto, exclusivamente via internet, no endereço www.inscricao.ueg.br.

São ofertadas 21 vagas, distribuídas entre as linhas de pesquisa Análise Estrutural de Compostos Químocos e Fármacos; Modelagem Molecular; Química Ambiental; Química de materiais e Polímeros; e Síntese de Compostos Químicos e Avaliação Biológica.

O curso é gratuito, sendo cobrada apenas a taxa de inscrição no valor de R$80,00.

Acesse o Edital PRP|UEG nº 18/2022.

Para mais informações em www.ppgq.ueg.br ou pelo e-mail ppgq@ueg.br.

(Comunicação Setorial|UEG)