Levantamento do Procon inclui produtos de higiene pessoal e limpeza

Publicado: 04.08.2022

Depois de liderar no começo do ano a variação de preços entre os itens da cesta básica, a batata voltou para o topo em pesquisa realizada pelo Procon Anápolis, apresentando uma diferença de 148%, com preço oscilando de R$ 1,49 a R$ 3,69. O item que ocupou o segundo lugar foi a banana, que desde maio liderou a lista e agora apresenta variação de 130% e valor entre R$ 1,95 e R$ 4,49.

O terceiro da lista, de acordo com o levantamento, foi o café em pó (500g), com diferença de 74% e preço entre R$ 11,49 e R$ 19,99. Além dos itens presentes na cesta, também foram pesquisados produtos de higiene pessoal e de limpeza. A água sanitária (litro) teve variação de 63%, com valores entre R$ 1,89 e R$ 3,09, seguido pelo sabão em pó (800g), com diferença de 60% e preço oscilando entre R$ 7,49 e R$ 11,99.

No total, o Procon Anápolis pesquisou 23 itens em seis estabelecimentos comerciais da cidade entre os dias 29 de julho e 1º de agosto. Para consultar a pesquisa completa e o relatório técnico, basta acessar https://www.anapolis.go.gov.br/pesquisas-procon/.