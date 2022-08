Premiação oficial acontece no próximo dia 12 de agosto

Publicado: 05.08.2022

Foto: Tathy Serbêto

A estudante da rede municipal, Ana Beatriz, de 10 anos, foi uma das classificadas no concurso Cruzada pela Dignidade 2022, realizado pela entidade juntamente com o poder judiciário e Rotary Club, e ainda com o apoio da Prefeitura de Anápolis. O tema deste ano foi “Meninas, jovens e mulheres empoderadas: grandes desafios e novas conquistas”.

Ana Beatriz visitou o prefeito Roberto Naves acompanhada da secretária municipal de Educação, Eerizania de Freitas, para conhecer um pouco das rotinas administrativas da gestão municipal e de todos os processos que visam a melhoria da vida dos anapolinos. Como parte da premiação, as nove meninas classificadas passarão um tempo com mulheres influentes e de grande importância para a sociedade anapolina.

“Gostei muito de conhecer a Prefeitura. Eu me diverti muito hoje”, disse Ana Beatriz. Ao ser questionada pelo prefeito sobre o que seria uma mulher empoderada, a estudante não hesitou: “É uma mulher que pode ser o que quiser.”

“Nosso coração fica cheio de alegria em saber que uma estudante da rede se destacou em um concurso com temática tão relevante para a sociedade em que vivemos”, comentou Eerizania.

Mais de 50 mil estudantes de Anápolis participaram do concurso realizado este ano, entre as matriculadas nas 104 unidades escolares da rede municipal, além de colégios estaduais e particulares. A premiação oficial acontece no próximo dia 12 de agosto, ocasião em que será divulgada a classificação das nove estudantes e também os vídeos, desenhos e redações selecionados.