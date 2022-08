As atividades práticas e teóricas contam com a presença de mais de 60 participantes, que utilizarão os espaços para capacitação da equipe

Publicado: 05.08.2022

Foto: Thaty Serbêto

O Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia (CEITec) está sediando até 9 de agosto o treinamento para recenseadores do Censo 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As atividades práticas e teóricas contam com a presença de mais de 60 participantes, que vão utilizar o espaço para capacitação da equipe.

“O censo demográfico é uma importante ferramenta para a consolidação de políticas públicas, pois esses dados mostram a radiografia social. Estamos de portas abertas”, disse o secretário de Indústria, Comércio, Inovação, Trabalho, Turismo e Agricultura, Alex Martins. Parte do trabalho que será realizado pelos participantes, nos próximos meses, consiste em identificar e colher dados de todos os lares e áreas comerciais.

A participante Luciana Rodrigues dos Santos, que veio de Campo Limpo de Goiás, está animada para participar dos trabalhos no CEITec. “O espaço aqui é muito agradável. Quero estudar muito e dar o meu melhor”, afirmou.

Segundo o coordenador de subárea do censo demográfico, André Felipe, após o treinamento serão identificados tópicos diversos, dentre eles, a quantidade de pessoas, escolaridade, renda, sexo e taxa de natalidade. A coleta de dados é feita de 10 em 10 anos, sendo a última realizada em 2010. O atraso de dois anos para o novo censo se deu pela chegada da pandemia. Para mais informações, o telefone de contato é o 3902-2444.