Publicado: 06.08.202

Foto: Bruno Velasco

Estão abertas as inscrições para o primeiro curso online de pós-graduação em Tecnologias Educacionais e Educação à Distância. A formação é gratuita e os interessados têm até domingo, 7, para se inscrever. As aulas serão oferecidas pelo Instituto Federal Goiano e contará com a parceria da Prefeitura de Anápolis, através do Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia de Anápolis (CEITec), e da Universidade Aberta do Brasil (UAB Anápolis).

As vagas são limitadas e podem ser realizadas de forma online pelo link http://selecao.ifg.edu.br/inscricao/?cod=1962@1887. Para o secretário de Indústria, Comércio, Inovação, Trabalho, Turismo e Agricultura, Alex Martins, “fortalecer parcerias entre poder público e as universidades e institutos na área de tecnologia e educação é uma das prioridades da gestão municipal”.

Já a coordenadora do polo UAB Anápolis, Marli Rodrigues, acredita que a iniciativa representa crescimento, abertura de oportunidades e promove fortalecimento mútuo e coesão, que motiva a vinda ao CEITec de novos setores universitários, com mais benefícios à população de Anápolis. Para mais informações, o telefone de contato é o (62) 99179-0546 (via WhatsApp). O edital pode ser acessado em http://selecao.ifg.edu.br/downloads/cod1962/edital24-2022-retificado.pdf.

As datas, horários e outras informações pertinentes à realização das chamadas para as matrículas serão divulgadas pela Comissão de Seleção, por meio de editais complementares no endereço eletrônico http://ifg.edu.br/estude-no-ifg/selecoes-em-andamento/ead.