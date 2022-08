Participam desta edição 22 empresas, entre os dias 8 e 26 de agosto, na sede do órgão e na Praça Americano do Brasil

Publicado: 06.08.2022

Foto: Bruno Velasco

Neste mês, consumidores inadimplentes terão uma oportunidade para saldar seus débitos. O Procon Anápolis realiza, entre os dias 8 e 26 de agosto, na sede do órgão e na Praça Americano do Brasil, a 3ª Feira de Renegociação de Dívidas. Desta vez, participarão 22 empresas do evento, que ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Na experiência passada, a Feira conseguiu acordo para 57,8% dos casos. Já em 2020, o percentual foi ligeiramente maior, acima dos 60%.

Os interessados devem ficar atentos ao período de renegociações para cada empresa participante. De 8 a 26 de agosto, os acordos poderão ser realizados com a Unievangélica, Fama, Anhanguera, Riachuelo, SuperVi, Havan, Carrefour, Atacadão, Agibank, Unimed, Explorernet, Claro, Tim e Vivo. Já entre os dias 15 e 19, é a vez de negociar com a Enel e a Saneago. De 22 a 26 os consumidores poderão conversar com as instituições financeiras Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Sicoob e Sicredi.

A ação ocorrerá com atendimentos presenciais na sede do Procon Anápolis, que fica na Avenida Belo Horizonte, na Vila Jussara. Além disso, a Caixa Econômica Federal estacionará o caminhão da agência para fazer a renegociação, de 22 a 26 de agosto, na Praça Americano do Brasil, e estará acompanhada da van do Procon. É a única instituição participante da Feira que atenderá fora da sede do Procon.

“É um evento que busca restaurar créditos da população consumidora anapolina, permitindo a proximidade com os credores, fazendo assim a renegociação dos débitos com praticidade e com economicidade. Tudo isso tendo em vista a redução de multas e juros, permitindo inclusive o parcelamento dos débitos, de acordo com as condições que serão oferecidas pelas empresas participantes do Feirão. Essa iniciativa restaura o consumidor anapolino para que ele possa voltar a ter crédito, permitindo a sua reinserção no comércio”, disse o diretor do Procon, Wilson Velasco.

