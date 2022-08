Publicado: 07.08.2022

A Convenção Estadual do União Brasil, MDB e partidos aliados aconteceu na tarde e início de noite desta última sexta-feira (05/08), no CEL da OAB, em Aparecida de Goiânia. Na ocasião, o empresário anapolino Márcio Corrêa confirmou sua candidatura a deputado federal e o apoio à reeleição do governador Ronaldo Caiado (União Brasil), que tem como vice-governador o jovem Daniel Vilela – presidente Estadual do MDB de Goiás. Para Márcio, este é o momento de unir forças para realizar um trabalho de excelência em todo o Estado.

“Defendemos a candidatura do governador Ronaldo Caiado porque sabemos que, como filho da terra, ele tem feito uma gestão séria e responsável, sem promessas mirabolantes que só servem para marketing e que nunca saem do papel. É uma gestão verdadeiramente voltada para resolver as demandas mais urgentes da população e garantir o crescimento econômico e social do Estado”, afirma Márcio Corrêa. “E ainda porque soma com Daniel Vilela na vice, que tem na essência o modelo de Maguito Vilela e Iris Rezende Machado de governar”, completa o candidato a deputado federal.

Márcio Corrêa conta que está desde o ano passado percorrendo todas as regiões do Estado, fazendo um amplo levantamento das necessidades dos municípios para usar o mandato para estruturar um projeto de desenvolvimento econômico e inclusão social. “Temos que promover um modelo de inclusão produtiva que permita ao trabalhador goiano não apenas ter um emprego, mas também contar com oportunidades concretas de crescimento profissional e melhoria da qualidade de vida”, defende o candidato do MDB. “A perspectiva de crescer é que move o trabalhador e temos que oferecer essas condições”.

Mesmo sem mandato, Márcio é conhecido pelo bom trânsito que tem em Brasília, sendo recebido por ministros e altos auxiliares do governo federal. “Serei incansável no diálogo junto ao governo federal para trazer mais benefícios para o nosso povo. Hoje um mandato na Câmara dos Deputados tem muita força e por isto sei que posso continuar ajudando o Goiás a crescer cada vez mais forte”, conclui.