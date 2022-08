Publicado: 08.08.2022

No acumulado, Goiás tem saldo superavitário de US$ 5,087 bilhões, em comparação ao mesmo período do ano passado, e é 8º no ranking de exportações por Estados

A balança comercial goiana consolidou US$ 8.787 bilhões de exportações, no acumulado de janeiro a julho deste ano, com saldo superavitário de US$ 5,087 bilhões, o que representa crescimento de 50,71%, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Economia.

As exportações alcançaram, em julho, a marca de US$ 1,280 bilhão, resultando em alta de 55,39%, comparado com o mesmo mês de 2021, quando as vendas internacionais fecharam em US$ 824,355 milhões. Já as importações somaram US$ 572,037 milhões, com expansão de 55,37%, também na comparação com igual período do ano passado.

Os indicadores colocam Goiás na 8º posição no acumulado de janeiro a julho e em 9º lugar no ranking nacional de exportações, que considera o total vendido pelo Brasil no mês passado. Já no ranking de importações, o Estado participou de 2,33% das compras, ocupando o 13º lugar. “Temos ótimas tendências para este segundo período do ano, com previsão de recorde neste mês”, pontua o titular da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), Joel de Sant’Anna Braga Filho.

Rio Verde, Jataí, Luziânia e Anápolis foram os municípios que mais enviaram mercadorias goianas, em julho, para outros países, sendo que os principais produtos vendidos foram: complexo da soja (63,35%); carnes (12,67%); ferroligas (6,53%); ouro (3,43%) e gorduras e óleos animais ou vegetais (3,15%), tendo como principais destinos China, Tailândia, Japão, Bangladesh e Irã.

Já no que diz respeito às importações goianas, China, Rússia, Estados Unidos e Canadá foram os principais vendedores de mercadorias para o Estado. Os produtos mais adquiridos foram: adubos; produtos farmacêuticos; veículos automóveis, tratores, demais da categoria; reatores nucleares e produtos químicos e orgânicos. Os principais consumidores foram os municípios Catalão, Anápolis, Rio Verde e Aparecida de Goiânia.

Fotos: Secom