Inscrições são gratuitas e podem ser feitas de forma online até o dia 14 de agosto

Publicado: 09.08.2022

Foto: Ana Laura Zanni

Até o dia 14 de agosto estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de auxiliar de farmácia de manipulação e operador de empilhadeira. As aulas acontecerão presencialmente e o local e horário serão definidos ao fim do período de inscrições. A iniciativa é do Espaço da Oportunidade em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (SEDI), pelo Programa Novos Caminhos.

Os interessados devem consultar o edital e, em seguida, os candidatos aptos devem preencher o formulário online. São 75 vagas para o curso de auxiliar de farmácia de manipulação e 100 para operador de empilhadeira.

Para o secretário de Indústria, Comércio, Inovação, Trabalho, Turismo e Agricultura, Alex Martins, “a qualificação profissional é o caminho a ser trilhado para o desenvolvimento”. Mais informações pelos telefones 3902-2626 ou 3902-2034.