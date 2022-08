Neste ano, 95 profissionais que estavam no cadastro de reserva já foram chamados

Publicado: 09.08.2022

A Prefeitura de Anápolis convocou, somente em 2022, 95 pedagogos que fazem parte do cadastro de reserva do concurso público realizado em 2019. A cota principal de 150 profissionais já foi chamada e, de acordo com novas demandas e necessidades da rede municipal, mais professores vêm sendo requisitados nos últimos meses.

Em janeiro foram chamados 50 profissionais, em abril mais 20, e em maio outros 10 pedagogos, para suprir as demandas da educação municipal. Agora, com o aumento de salas de aula, além da formação de novas turmas e algumas aposentadorias, se fez necessário um chamamento de 15 novos profissionais.

Os pedagogos convocados na edição desta sexta-feira, 5, do Diário Oficial do Município irão atuar nas unidades escolares da rede municipal de Educação, e passarão por uma formação que visa o conhecimento da proposta pedagógica da educação municipal, além de um treinamento específico sobre a plataforma virtual do Programa Educa Anápolis.

Para a secretária municipal de Educação, Eerizania de Freitas, as convocações vêm sendo realizadas com responsabilidade administrativa. “Temos feito gestão de todo o quadro de professores, avaliando licenças, férias e aposentadorias. Não se pode simplesmente realizar convocações sem critérios sérios e justificáveis. É assim que trabalhamos”, comenta.

Prorrogação

Em junho, a Prefeitura de Anápolis prorrogou por mais dois anos a validade do concurso público para professor de Educação Básica e Ensino Fundamental do Município (Edital nº 001/2019). Com o novo prazo, o concurso passa a valer até 30 de junho de 2024. Ainda segundo a secretária da pasta, a perspectiva da construção de novas unidades de ensino nos próximos anos foi decisória para a medida. “A Prefeitura, em seu planejamento de reestruturação da rede, tem a expectativa de mais 12 unidades de ensino, sendo sete escolas e cinco CMEIs. Por isso, é necessário manter vigente esse concurso, porque é dele que nós faremos a convocação”, finaliza.