Relação de profissionais gratificados pode ser conferida no Diário Oficial do Município desta segunda-feira, 8

Publicado: 10.08.2022

Os mais de 200 professores da rede municipal de Educação que aguardavam progressão vertical têm muito o que celebrar. A edição desta segunda-feira (8) do Diário Oficial do Município publicou a relação dos profissionais contemplados com a medida prevista no Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal.

Foram criadas 233 novas vagas de nível P4, para professores que possuem especialização, e 35 vagas P5, para aqueles que são mestres. Se antes era necessário aguardar a vacância por meio da aposentadoria ou falecimento, hoje, com as vagas criadas, a gestão municipal zera a fila de espera de professores.

Esse é o caso de Mary Marcon, professora contemplada para o nível P5. “Estou imensamente feliz com essa notícia. Sou muito grata à gestão municipal por não medir esforços para concretizar essa conquista que é de todos nós, professores. É o conhecimento científico e a pesquisa sendo reconhecidos como base na formação dos estudantes anapolinos.”

Até então, existiam 1.582 vagas de professores nível P4 e 21 vagas de professores P5, todas já preenchidas. Com mais este avanço, serão 1.822 vagas para professores especialistas e 56 vagas para pedagogos mestres.

Para a professora Cristiane Azevedo, que há mais de três anos espera pela progressão para P4, a notícia é animadora. “O percentual da progressão vai impactar de maneira muito positiva o meu orçamento. Acredito que é um reconhecimento do esforço dos profissionais que se propuseram a ter uma formação continuada e que estão sempre dispostos a fazer o melhor pelos alunos, buscando novas aprendizagens”, diz.

O avanço no ensino público municipal é fruto da criação da Comissão de Educação, instituída pelo prefeito Roberto Naves e presidida pela secretária municipal de Educação, Eerizania de Freitas, com o objetivo de traçar estratégias e ações para valorização de professores e profissionais da pasta. A comissão é composta também por gestores e coordenadores de escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), além de representantes do poder legislativo e do Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Ensino de Anápolis (Sinpma).

A mudança de níveis dentro do plano de carreira municipal representa um aumento de aproximadamente 30% nos vencimentos e, para Eerizania, esse reconhecimento implica na valorização e, consequentemente, na qualidade do ensino. “A valorização dos professores vai ao encontro da perspectiva de avanços na qualidade do ensino e do incentivo à constante formação profissional. Se incentivamos nossos professores para que avancem nos seus estudos, temos certeza de que nossos estudantes também serão beneficiados”, comenta.