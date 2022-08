Na volta às aulas, estudantes da rede municipal conheceram locais que preservam história da cidade

Publicado: 11.08.2022

Foto: Tathy Serbeto

Nesta semana, mais de uma centena de estudantes da rede municipal começaram o semestre letivo conhecendo um pouco da história de Anápolis com visitas guiadas ao Museu Alderico Borges de Carvalho e à Estação Ferroviária Prefeito José Valente. “A importância dessas visitas é dar algo de concreto e palpável ao que eles estudam em sala de aula”, aponta a professora Aguida Sheyla Batista, que explica como o passeio se torna ímpar na memória e no aprendizado das crianças.

Ao assinar o livro de presença na entrada no museu, a primeira reação de Maria Luiza Moraes Pacheco, de 9 anos, foi planejar um retorno: “Tenho que trazer meus pais!” Ela veio da Escola Municipal Wady Cecílio, de Branápolis. “Estou vindo pela primeira vez. Achei bonitos os objetos e é muito legal saber sobre a nossa história”, declara a estudante.

Fora as visitas individuais, que podem ser realizadas no expediente dos dois edifícios históricos, as agendas coletivas têm diferentes perfis, dirigidas a escolas, universidades, grupos de interesse e turísticos. “Atendemos ao público de diferentes formas, de acordo com a característica de cada um. Contamos com pessoal para a visita guiada, como também, atendemos grupos interessados em abordar ou pesquisar um tema específico”, explica a diretora de Cultura, Nabyla Carneiro.

Os agendamentos podem ser feitos diretamente com o Museu e a Estação, que são unidades sob a gestão da Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura, assim como podem ser parte de um roteiro organizado pelo serviço City Tour, da pasta de Indústria, Comércio, Inovação, Trabalho, Turismo e Agricultura, que inclui outros pontos históricos da cidade, como a Praça Santana, Praça Americano do Brasil e Mercado Municipal.

Museu Histórico Alderico Borges de Carvalho



Inaugurado em 26 de julho de 1975, possui acervos documentais e objetos que marcam a história da cidade. Em estilo colonial, o próprio edifício conserva o ambiente das origens de Anápolis, contrastando com objetos e documentos da modernidade. Além de visitações, frequentemente recebe pesquisadores e estudantes universitários que procurar bases documentais para a produção científica.

Estação Ferroviária Prefeito José Valente



Ela foi inaugurada em 7 de setembro de 1935, contribuindo com a economia, cultura e integração da população no Centro-Oeste brasileiro. Mantendo as principais características de edifícios da história ferroviária do País, atualmente é um espaço para pesquisa e visitação. Outro destaque é a acolhida de projetos culturais da cidade, como oficinas, peças de teatro, apresentações musicais e exposições.

City Tour

A proposta é valorizar as potencialidades turísticas, relembrando a história da cidade e oferecendo uma forma de lazer. O City Tour acontece em vários pontos da cidade, com roteiros de passeios entre construções históricas e referências tradicionais, como a Praça Santana, Estação Ferroviária, Praça Americana, Mercado Municipal, além de empresas de importância econômica no município.

Serviço