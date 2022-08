Diferença no valor do sapatênis chegou a 251% em levantamento do Procon Anápolis realizado entre os dias 1º e 5 de agosto

Publicado: 11.08.2022

O consumidor que for às compras para presentear os pais, que comemoram seu dia no próximo domingo, 14, deve ficar atento às promoções e ofertas. E é exatamente por isso que o Procon Anápolis realizou pesquisa de preços entre os produtos mais procurados para a data e elaborou comparativo com a finalidade de orientar as pessoas em relação às variações de valor encontradas.

Entre os itens calçados e acessórios, o sapatênis disparou, com variação de 251% e preço entre R$ 39,90 e R$ 139,99. Para aqueles que preferem dar roupas, a camisa social manga longa ocupou o segundo lugar, com diferença de 249,84% e preço entre R$ 39,99 e R$ 139,90. Logo em seguida, vem a calça jeans reta, que variou 247,59%, com valores oscilando de R$ 39,99 a R$ 139.

No quesito perfumes, o Azzaro Pour Homme (100ml) sofreu variação de 114,81% e preço entre R$ 228,11 e R$ 490. Em segundo lugar, Silver Scent (100ml), com valor de R$ 194,48 a R$ 410. O levantamento foi realizado entre os dias 1º e 5 de agosto e envolveu 14 estabelecimentos em várias regiões do município de Anápolis. Para consultar a pesquisa completa e o relatório técnico, basta acessar https://www.anapolis.go.gov.br/pesquisas-procon/.