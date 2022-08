Inscrições podem ser feitas a partir da próxima segunda-feira, 15, e os trabalhos selecionados receberão bolsa de R$ 6 mil

Publicado: 12.08.2022

Com o objetivo de fomentar ideias inovadoras no campo da tecnologia, a Secretaria de Indústria, Comércio, Inovação, Trabalho, Turismo e Agricultura, através do Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia de Anápolis (CEITec), lança o edital “Desenvolvimento de soluções na área de tecnologias da informação e comunicação para a gestão pública”, que irá selecionar projetos universitários. As inscrições abrem na próxima segunda-feira, dia 15 de agosto, e se encerram em 2 de setembro.

Segundo o secretário da pasta, Alex Martins, “ações como essas buscam fomentar ideias inovadoras e soluções através das ações propostas”. As propostas precisam contemplar um dos seguintes temas: inovação para o varejo, turismo, ou empregabilidade e trabalho. Uma comissão instituída por membros da Secretaria irá selecionar os projetos, que terão três meses para serem desenvolvidos nas instalações do CEITec.

Cada projeto pode ser realizado de forma individual ou em grupo formado por estudantes, que devem estar devidamente matriculados em faculdades públicas ou privadas do município. No total, serão três trabalhos selecionados com bolsa de R$ 6 mil. Para saber mais sobre como participar, basta acessar o edital pelo link https://drive.google.com/file/d/1Kk5GzrqZQMpx_FdxM0idIvdWPLafGjo5/view e se inscrever.