Procedimento é feito após cadastro prévio de famílias em situação de vulnerabilidade social

Publicado: 15.08.2022

Foto: Bruno Velasco

Nesta semana, moradores do Jardim Esperança e região vão receber a visita do Castramóvel. A unidade itinerante para castração de animais estará na quarta-feira, 17, das 9h às 16h, em frente à unidade de saúde do bairro, inaugurada recentemente.

O cadastramento na região começou na semana passada, com auxílio da Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura, e também pode ser realizado no dia da castração dos pets. O Castramóvel retorna à unidade no dia 24 de agosto, no mesmo horário.

Na triagem são avaliadas questões sociais, como famílias em situação de vulnerabilidade, comprovante de renda e análise socioeconômica. Dessa forma é montado o cronograma por bairros. As pessoas são avisadas com antecedência, pois são necessários cuidados com os animais para o procedimento, como por exemplo, o jejum.

“É importante ressaltar que o Castramóvel obedece a um cronograma com toda uma comunicação prévia”, frisa o diretor de Vigilância em Saúde, Gúbio Dias. Mais informações podem ser obtidas no Centro de Zoonoses, que fica na Avenida Belo Horizonte, quadra D, lote 29 – Bairro Santo André/Victor Braga. O horário de funcionamento é de 7h às 17h, de segunda a sexta-feira. Mais informações pelo telefone 3313-1336.

O Castramóvel foi entregue pela atual gestão e trata-se de um ônibus adaptado com salas cirúrgicas, de medicação pré-anestésica, de assepsia e autoclavagem, sistema de aquecimento, oxigênio e ventilação mecânica, entre outros equipamentos necessários para o procedimento.