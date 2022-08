Publicado: 15.08.2022

Aprovada na Alego, foi sancionada pelo governador Ronaldo Caiado (União Brasil) e está no Diário Oficial do Estado a Lei Estadual nº 21.529, de autoria do deputado Coronel Adailton (PRTB), que versa sobre a inserção da campanha “Quebrando o silêncio” no Calendário Cívico, Cultural e Turístico de Goiás, a ser realizada, anualmente, no quarto sábado do mês de agosto. A referida campanha tem cunho educativo e objetiva a prevenção e a conscientização contra o abuso e a violência doméstica.

Originalmente projeto de lei nº 5405/19, a matéria visa integrar ao calendário uma campanha já existente e realizada anualmente pela Igreja Adventista do Sétimo Dia desde o ano de 2002. Segundo a justificativa da matéria, “o abuso infantil, a violência contra a mulher e o abuso contra o idoso abrangem grande parte da violência familiar e ocorrem justamente no lugar em que as pessoas deveriam se sentir mais seguras, seu próprio lar”.

A campanha se desenvolve durante todo o ano, mas uma das suas principais ações ocorre sempre no quarto sábado do mês de agosto, considerado o “Dia de ênfase contra o abuso e a violência”, quando ocorrem passeatas, fóruns, escola de pais, eventos de educação contra a violência e manifestações em várias cidades.

Agência Assembleia de Notícias