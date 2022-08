Iniciativa é realizada pela Secult Goiás e visa auxiliar as cidades goianas a operacionalizar a Lei de Incentivo à Cultura Paulo Gustavo

Publicado: 16.08.2022

A cidade de Jaraguá, situada na região central do Estado, a 121 km da capital, abre o calendário dos Encontros Regionais de Cultura, promovidos pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), para capacitar e auxiliar as cidades goianas a operacionalizar a Lei de Incentivo à Cultura Paulo Gustavo. A primeira reunião será nesta quarta-feira (17/08), das 9 às 17h, na sede do Conselho Diretor do Colégio Tecnológico do Estado de Goiás Irtes Alves de Castro Ribeiro (Cotec).

A ação itinerante é direcionada a prefeituras e seus gestores de cultura, mas artistas, produtores, associações e pessoas ligadas à área cultural podem fazer parte desse momento. O objetivo, nessa fase de implementação, é que as prefeituras conheçam a legislação para manifestarem interesse, e encontrem informações para fazer o plano de ação e adequação orçamentária para implementarem a lei em seus municípios.

O calendário dos encontros é dividido em etapas e percorrerá várias regiões, passando pelo Norte, Nordeste, Noroeste, Entorno de Brasília, Sudoeste e Sudeste, região metropolitana de Goiânia, Oeste, Sul, além da Chapada dos Veadeiros.

O secretário Estadual de Cultura, Marcelo Carneiro, ressalta que a meta dessa ação é discutir todos os trâmites para que grande parte dos municípios se apropriem desse acesso ao mecanismo cultural aprovado. “Nosso objetivo, em conjunto com os municípios, será atender o máximo de artistas possíveis e fazer com que esse recurso seja investido aqui no nosso Estado, impulsionando a cultura goiana”, frisou.

Criada para fomentar as atividades do setor cultural, a Lei Paulo Gustavo direciona recursos do superávit financeiro do Fundo Nacional de Cultura (FNC) a estados e municípios, e garantirá o investimento para a realização de atividades emergenciais ou repassadas para artistas e gestores por meio de certames e seleções simplificadas. Para Goiás serão repassados R$ 129 milhões, sendo que metade deste fomento se destinará ao Estado e o restante aos municípios.

Confira o calendário das cidades:

1ª Etapa

Centro Goiano – 17/08

Horário: das 8h às 17h.

Local: Cotec Irtes Alves de Castro Ribeiro

Endereço: BR-153, Vila São José, Jaraguá.

Região Norte – 18/08

Horário: das 8h às 17h.

Local: Câmara Municipal de Santa Terezinha de Goiás

Endereço: Av. Dona Dita, 234 – Setor Central, Santa Terezinha de Goiás.

Região Noroeste – 19/08

Horário: das 8h às 13h.

Local: Cine Teatro São Joaquim

Endereço: Rua Moretti Foggia – cidade de Goiás.

Região Nordeste – 23/08

Local: Posse

Entorno de Brasília – 24/08

Local: Luziânia

Região Sudoeste – 31/08

Local: Jataí

Região Sudeste – 02/09

Local: Ipameri

Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás) – Governo de Goiás