Programação conta com curso de artesanato de fibra da fruta, exposição de carros antigos, escolha da nova rainha da festa, passeio ciclístico e atrações artísticas

Publicado: 16.08.2022

Foto: Samuel Sousa

Nos próximos dias 19 e 20 de agosto, o distrito de Interlândia sediará a Festa da Banana, na praça da Matriz de São Sebastião. Responsável pela realização, a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Inovação, Trabalho, Turismo e Agricultura programou para a semana o curso de artesanato de fibra da banana, exposição de carros antigos, desfile para a escolha da nova rainha da festa, além de atrações artísticas e culturais. “Queremos resgatar a tradição e valorizar o produtor rural. Somos a cidade que mais produz banana no Estado de Goiás”, disse o secretário da pasta, Alex Martins.

Nesta terça-feira, 16, tem início o curso de artesanato de fibra da banana, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). Na sexta, 19, a Escola Viva levará lazer e entretenimento às crianças na Escola Municipal Inácio Sardinha de Lisboa e, no mesmo dia, também acontecerá a exposição cultural “Interlândia Conquista o Primeiro Oscar”. A partir das 19h, ocorre a cerimônia de abertura e, na sequência, apresentação da Orquestra de Violeiros, escolha da rainha da festa e apresentação do cantor Rafael Andrade.

Já no sábado, 20, às 16h, está marcado um passeio ciclístico aberto a toda a população. No mesmo horário, haverá uma exposição de carros antigos, em parceria com a Associação de Proprietários de Carros Antigos (Apcar). À noite, o encerramento será com a celebração da missa, a apresentação da nova rainha e show com Rômulo Viola.

Para a diretora de Agricultura, Joyce de Paula, o retorno da Festa da Banana proporciona integração dos produtores da fruta e “dá a eles a oportunidade de exporem o potencial da produção e comercialização, que é o carro-chefe da economia local e regional”, afirma.

Trajeto de bike

Os interessados em participar do passeio ciclístico com destino a Interlândia, marcado para o sábado, às 16h, deverão portar capacete, óculos e luvas, além dos demais acessórios de segurança. O percurso é de aproximadamente 30 quilômetros e o ponto de partida será o Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia (CEITec), ao lado do Parque Ipiranga, no bairro Jundiaí, e contará com a parceria da Performance Bike.

Será oferecido lanche aos participantes e haverá sorteio de brindes na chegada à festa. O retorno até Anápolis é de responsabilidade de cada ciclista. Veja o trajeto: https://www.strava.com/routes/2994258369429984150

Programação

16 a 19 de agosto: curso de artesanato de fibra da banana – Senar

19 a 20 de agosto: exposição cultural (“Interlândia conquista o Oscar”)

19 de agosto (sexta-feira)

08h às 12h: Escola Viva levará entretenimento às crianças da Escola Municipal Inácio Sardinha de Lisboa

19h: cerimônia de abertura (homenagem aos produtores de banana)

19h30: apresentação local

20h: Orquestra de Violeiros

20h30: escolha da rainha

21h30: apresentação do cantor Rafael Andrade

20 de agosto (sábado)

16h: exposição de carros antigos

16h: trilha da banana (passeio ciclístico)

18h30: missa (benção do padre)

20h: apresentação local

20h30: apresentação da nova rainha

21h: Apresentação artística de Rômulo Viola