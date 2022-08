Campanha começou oficialmente nesta terça-feira (16)

Publicado em 17/08/2022

Fonte: Ana Cristina Campos – Repórter da Agência Brasil – Brasília

A Justiça Eleitoral recebeu pelo menos 28 mil registros de candidaturas para as eleições de outubro. A campanha começou oficialmente nesta terça-feira (16).

Foram recebidos 12 registros de candidaturas à Presidência e 12 a vice-presidente; 223 para governador e vice-governador, 231 para senador, 10.238 para deputado federal, 16.161 para deputado estadual e 591 para deputado distrital.

Em Goiás, nove candidatos concorrem ao cargo de governador. Confira lista completa:

Cíntia Dias (PSOL): 45 anos, nascida em Goiânia, é formada em ciências sociais pela Universidade Federal de Goiás e disputa a eleição ao governo do estado pela federação PSOL/Rede. Já disputou os cargos de vereadora de Goiânia e de deputada estadual. O advogado Edson Braz, 63 anos, da Rede Sustentabilidade, é o candidato a vice.

Edigar Diniz (Novo): é escritor e empresário, tem 46 anos e é nascido em Santa Helena de Goiás (GO). Formado em ciências da computação, é mestre em engenharia de software e pós-graduado em docência universitária. Já atuou como professor universitário por 12 anos, foi coordenador e diretor em uma universidade. O engenheiro Jamil Said, de 46 anos, do Novo, é candidato a vice.

Gustavo Mendanha (Patriota): nascido em Goiânia, tem 39 anos, foi prefeito e vereador de Aparecida de Goiânia. Concorre pela coligação Patriota, Republicanos, PMN, PMB, AGIR, DC e PROS. O engenheiro Heuler Cruvinel, 44 anos, do Patriota, é o candidato a vice.

Major Vitor Hugo (PL): deputado federal de 45 anos, nascido em Salvador (BA), é advogado e militar da reserva do Exército e foi consultor legislativo da Câmara dos Deputados. Foi líder do governo na Câmara entre 2019 e 2020. A servidora pública municipal e pastora Keila Borges, 47 anos, também do PL, é a candidata a vice.

Professora Helga (PCB): 41 anos, nascida em Ribeirão Preto (SP), é professora adjunta de Direito Público na Universidade Federal de Jataí e no Programa de Pós-Graduação em Direito Agrário da Universidade Federal de Goiás. Concorre pelo Partido Comunista Brasileiro. Lindomar Santos, 31 anos, agente de saúde e sanitarista, do mesmo partido, é candidato a vice.

Professor Pantaleão (UP): o professor de história aposentado de 71 anos concorre pelo partido Unidade Popular. Nascido em Goiânia, já disputou eleições para vereador e prefeito de Goiânia, e para deputado estadual e federal de Goiás. A servidora pública federal Luciana Amorim, nascida em Anápolis (GO), de 30 anos, do mesmo partido, é candidata a vice.

Ronaldo Caiado (União Brasil): o governador concorre à reeleição pela coligação MDB/União Brasil/Podemos/PTB/PSC PSD/ Avante / PRTB / PP / Solidariedade / PROS e PDT. Nascido em Anápolis, o médico de 72 anos já foi deputado federal e senador. O empresário, ex-deputado estadual e vereador de Goiânia do MDB, Daniel Vilela, 38 anos, nascido em Jataí, é o candidato a vice.

Vinícius Paixão (PCO): o historiador de 36 anos, nascido em Goiânia, concorre ao governo de Goiás pelo Partido da Causa Operária. Já disputou o cargo de prefeito de Goiânia. A candidata a vice-governadora é a psicóloga Maria Letícia, 62 anos, do mesmo partido, nascida em Itumbiara (GO).

Wolmir Amado (PT): professor universitário de 60 anos, nascido em Paim Filho (RS) concorre pela federação PT, PcdoB e PV. Foi reitor da Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Goiás e presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. Formado em filosofia, tem mestrado em história e doutorado em ciências da religião. O advogado Fernando Tibúrcio, 55 anos, nascido em Uberlândia (MG), do mesmo partido, é o candidato a vice.

