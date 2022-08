Feira de Renegociação de Dívidas do Procon Anápolis vai até fim do mês e oferece condições de parcelamento e redução de multas e juros

Publicado: 17.08.2022

Foto: Renato Lopes

Até sexta-feira, 19, os consumidores anapolinos terão a oportunidade de negociar seus débitos com a Enel e a Saneago durante a 3ª Feira de Renegociação de Dívidas do Procon Anápolis, que começou no início do mês e terminará no dia 26 de agosto. Esta edição do evento conta com a participação de 22 empresas e está acontecendo de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na sede do órgão.

Não é a primeira vez que a servidora pública Zilda Caixeta, 63 anos, participa da Feira de Renegociação. Para ela, a importância do evento do Procon Anápolis está no fato de ajudar o consumidor a ter o nome limpo no mercado. “Encontramos aqui várias empresas dando possibilidades e condições para voltarmos a ter crédito e fazermos compras sem maiores problemas. Além disso, estou sendo muito bem atendida na hora de fazer as negociações.”

“Temos aqui empresas da área de telefonia, bancária, de relacionamento da área de cartões, planos de saúde, concessionárias de energia elétrica, ou seja, um grande feirão para que a gente consiga atender a todos com qualidade, renegociar as dívidas com economicidade, e reinserir os consumidores que buscam o órgão na praça novamente, com seu CPF restaurado”, analisa o diretor municipal de Defesa do Consumidor, Wilson Velasco.

Os interessados devem ficar atentos ao período de renegociações para cada empresa participante. Até o dia 26 de agosto, os acordos poderão ser realizados com a Unievangélica, Fama, Anhanguera, Riachuelo, SuperVi, Havan, Carrefour, Atacadão, Agibank, Unimed, Explorernet, Claro, Tim e Vivo. De 22 a 26 de agosto, os consumidores poderão conversar com as instituições financeiras Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Sicoob e Sicredi.

Além do atendimento na sede do órgão, na Avenida Belo Horizonte, Vila Jussara, a Caixa Econômica Federal estacionará o caminhão da agência para quem deseja renegociar débitos com a instituição entre os dias 22 e 26 de agosto, na Praça Americano do Brasil, e estará acompanhada da van do Procon.