Publicada: 18/08/2022

Fonte: BAAN, por Tenente Valverde

Edição: Agência Força Aérea – Revisão: Major Oliveira Lima

A aeronave Multimissão KC-390 Millennium (FAB 2857) decolou, no dia 09/08, para realizar a primeira missão de reabastecimento em voo (REVO) do KC-390 na Força Aérea Brasileira (FAB). As tripulações das aeronaves envolvidas foram compostas por instrutores da Empresa Brasileira de Aeronáutica (EMBRAER), militares do Primeiro Grupo de Transporte de Tropa (1º GTT) – Esquadrão Zeus, do Primeiro Esquadrão do Primeiro Grupo de Transporte (1º/1º GT) – Esquadrão Gordo e pelo Primeiro Grupo de Aviação de Caça (1° GAVCA). O exercício operacional de reabastecimento em voo foi realizado no Rio de Janeiro (RJ).

Reabastecimento em voo

O reabastecimento em voo é o processo de transferir combustível de uma aeronave para outra durante o voo, e permite que a aeronave recebedora permaneça em missão por mais tempo, estendendo sua autonomia e alcance. O KC-390 consegue transferir até 25 toneladas de combustível para outras aeronaves, com uma razão mínima de, aproximadamente, 800 litros por minuto.

Para o primeiro treinamento, duas aeronaves F-5 do GAVCA, que decolaram da Base Aérea de Santa Cruz (BASC), receberam um total de 2.900 kg de combustível e retornaram para sua respectiva Base. Cumprindo todos os objetivos traçados na atividade, após uma semana de treinamentos, a aeronave KC-390 e seus tripulantes tornaram-se capazes de realizar missões de REVO, deixando a FAB pronta para atender as mais diversas demandas estratégicas.

Conforme o Comandante da Base Aérea de Anápolis (BAAN) e Diretor do Exercício, Coronel Aviador Renato Leal Leite, a atividade, de cunho contratual, foi realizada em cumprimento ao treinamento tático previsto no OPFM (Operational Familiarization). “Demos mais um passo no processo de preparo de nossas tripulações da aeronave Multimissão KC390 Millenium. A capacidade de realizar reabastecimento em voo em um país de dimensões continentais como o Brasil é essencial em um Teatro de Operações moderno e nos deixa mais próximos da excelência Operacional almejada”, destacou.

Fotos: Acervo 1º GTT