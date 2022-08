Campanha vai até 9 de setembro em vários postos, alguns com horário estendido

Publicado: 22.08.2022

Foto: Arquivo

Neste sábado, 20, foi dia de prevenção em Anápolis com o Dia D da multivacinação. Crianças de um a menores de cinco anos se imunizaram contra a poliomielite, além da vacinação de rotina, e adolescentes que ainda não completaram 15 anos também atualizaram os dados vacinais.

Ao todo, foram 45 postos de vacinação, incluindo os distritos e povoado de Branápolis, funcionando das 8h às 16h. A Ingrid mostrou que é “forte” e não teve medo da agulha. “É pra proteger. Quero ficar doente não!”, frisou a menina de seis anos, acompanhada da mãe, Ana Laura Martins. “Aproveitei o sábado pra colocar tudo em dia. Vacina é a melhor forma de proteger nossos filhos”, disse a vendedora.

Quem também enfrentou o medo foi Enzo, de 11 anos. Segundo a mãe, Kamylla Vitória, o filho falava que não queria perder aula e sempre inventava uma desculpa, mas agora não teve jeito. “Nem avisei com antecedência. Só falei que de hoje não passava e viemos. Com a pandemia relaxamos muito com as outras doenças e está mais que provado que a vacina pode salvar vidas”, destacou.

O Dia D é apenas um reforço da campanha que vai até 9 de setembro. “É muito importante verificar o esquema vacinal e garantir a imunização. As vacinas continuam nos postos de segunda a sexta. Não deixem de se proteger!”, ressalta a diretora Mirlene Garcia, da Secretaria Municipal de Saúde, responsável pela campanha no município.

Vale ressaltar que as vacinas seguem o calendário do governo federal, que alerta para o risco de retorno de doenças que o Brasil erradicou ou controlou nas últimas décadas através da vacinação.

Veja onde encontrar vacinas de segunda a sexta:

Unidades com funcionamento das 8h às 21h:

Bandeiras

Anexo Itamaraty

Recanto do Sol

Bairro de Lourdes

Filostro Machado

Vila União

Unidades com funcionamento das 8h às 16h:

Unidade Dr. Ilion Fleury (Jundiaí)

João Luiz de Oliveira

Adriana Parque

Arco-Íris

Arco Verde

Calixtolândia

Calixtópolis

Jardim Guanabara

Tropical

Jardim Suíço

JK

Munir Calixto

Parque dos Pirineus

São Carlos

Santo Antônio

São José

São Lourenço

Vila Fabril

Vivian Parque

Vila Norte

Unidades volantes:

Segunda-feira

Santa Maria de Nazareth

Santa Isabel

Jardim das Oliveiras

Terça-feira (conforme escala):

Interlândia

Souzânia

São Vicente

Bramápolis

Goialândia

Joanápolis

Quarta-feira:

Vila Formosa

Dom Manoel

Vila Esperança

Quinta-feira:

Maracananzinho

Maracanã

Alexandrina

Sexta-feira:

Jardim das Oliveiras

Paraíso

Abadia Lopes da Fonseca