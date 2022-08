Parceria entre entidade da sociedade civil e município vai dinamizar ainda mais o setor

Publicado: 23.08.2022

A Casa do Artesanato, reabre hoje, 23, com uma nova proposta de gestão. O espaço, localizado na Praça Bom Jesus, no centro da cidade, será administrado pela Associação Cultural, Artesanal e Social de Anápolis (Acasa), que foi selecionada a partir de um chamamento público realizado pela Prefeitura de Anápolis.

A nova forma de gestão da unidade viabilizará a melhoria dos serviços possibilitando formas de comercialização dos produtos, manutenção do espaço e realização de eventos. “A gestão de uma instituição dedicada ao setor, com uma trajetória de ações com os artesãos locais, é um grande diferencial”, destaca a diretora de Cultura, Nabyla Carneiro.

A Acasa realiza ações com o caráter cultural associada à questão social desde 2016, com aproximadamente 50 associados que atuam na cidade. A entidade tem realizado parcerias com a Prefeitura e com outros entes públicos e privados, fazendo a ponte entre os artesãos e as oportunidades em feiras e cursos.

Produtos

Os artesãos interessados em expor e vender os produtos devem se dirigir à sede da Casa do Artesanato, de segunda à sexta, no horário de 8h às 12h e de 13h às 17h. São necessários a xerox da Carteira do Artesão emitida pela Diretoria Municipal de Cultura, RG, CPF, comprovante de endereço e duas fotos 3×4. Para os que ainda não contam com a Carteira do Artesão, precisam apresentar o portfólio de trabalhos realizados na Diretoria de Cultura, que fica próxima à Casa, tendo em mãos RG, CPF e comprovante de endereço.