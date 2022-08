Atendimento do Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Sicoob e Sicredi acontece na sede do Procon enquanto carreta da Caixa Econômica Federal está na Praça Americano do Brasil

Publicado: 23.08.2022

Foto: Divulgação

Os consumidores inadimplentes com alguma instituição financeira terão a oportunidade de negociar seus débitos durante a 3ª Feira de Renegociação de Dívidas do Procon até a sexta-feira, 26. Os interessados poderão conversar com representantes dos bancos Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Sicoob e Sicredi, que estarão no próprio órgão, além da Caixa Econômica Federal, que está com sua carreta estacionada na Praça Americano do Brasil.

“Fiquei sabendo da ação e vim aqui tirar algumas dúvidas. O atendimento foi muito bom e eu indico para quem tiver alguma questão igual a minha. Este é um ótimo trabalho que a Prefeitura de Anápolis está fazendo para a população”, ressaltou o motorista Edenir Ribeiro.

Nesta edição, que ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, durante o mês de agosto, estão participando 22 empresas. “O objetivo do Feirão de Renegociação de Dívidas é resgatar o crédito do consumidor. Muitas empresas aderiram”, apontou Dulcelene Santos Morais, do setor de Orientação e Pesquisa do Procon.

Além das negociações feitas até agora, os acordos com a UniEvangélica, Fama, Anhanguera, Riachuelo, SuperVi, Havan, Carrefour, Atacadão, Agibank, Unimed, Explorernet, Claro, Tim e Vivo poderão ser firmados até o dia 26, no encerramento da feira.