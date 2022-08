Unidade de saúde do Governo de Goiás é a primeira maternidade pública do município e passa a realizar partos, atendendo também a região do Entorno Sul do DF

Publicado: 24.08.2022

O Hospital Estadual de Luziânia Vasco do Rosário Melo, unidade do Governo de Goiás, vai colocar em funcionamento a partir desta quarta-feira (24/08), um Centro Obstétrico para atender parturientes da cidade e região. A solenidade de lançamento do serviço será às 9h e vai contar com a presença do secretário estadual de Saúde, Sandro Rodrigues, do prefeito Diego Sorgatto, do presidente do Instituto Patris, Vittor Galdino e outras autoridades.

Serão inauguradas três salas de atendimento PPP (pré-parto, parto e pós-parto) com atenção humanizada para parturientes e puérperas, além de duas salas de cirurgia para partos cesáreos e oito leitos de maternidade para acolher as mães. A previsão da direção da unidade é de 104 partos mensais. “Agora, teremos os futuros cidadãos de Luziânia nascendo em sua própria cidade, ao invés de nascerem nos municípios vizinhos. Essa é uma lacuna que o governo estadual resgata com os usuários do SUS, ao implantar uma maternidade de referência na região”, explica o secretário Sandro Rodrigues.

O Hospital Estadual de Luziânia foi estadualizado em 2020 e realizou atendimentos aos pacientes vítimas da Covid-19. Em 2022, a unidade passou por reformas estruturais e adequações para se tornar um Hospital Geral, com Centro Obstétrico de referência para Luziânia e região.

A direção promoveu capacitação e treinamento para as equipes formadas por obstetras, pediatras, anestesistas, entre outras especialidades, preparadas para atender 24 horas, em todos os dias da semana.

Foto: SES-GO

