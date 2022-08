Diversos candidatos serão sabatinados por veículos de imprensa

Publicado em 25/08/2022 – Por Agência Brasil – Brasília

Esta é a agenda dos 12 candidatos à Presidência para esta quinta-feira (25). Alguns candidatos têm compromissos em cidades do Sul do país como Joinville (SC), Florianópolis e Porto Alegre. Outros vão ser sabatinados por diversos veículos de imprensa.

Ciro Gomes (PDT): Logo de manhã, às 7h30 o candidato concede entrevista, ao vivo, na Rádio e TV Jovem Pan. Mais tarde, às 9h, ele, assim como vários colegas já fizeram, tem encontro na Fundação Abrinq para assinatura do termo de compromisso do Programa Presidente Amigo da Criança

Constituinte Eymael (DC): O candidato tem agenda interna nesta quinta-feira.

Felipe D’Avila (Novo): Nesta quinta, o candidato cumpre agenda em Joinville (SC). De manhã, ele visita à empresa Krona Tubos e Conexões. Às 13h estará no Centro de Convenções Expoville para participar do encontro empresarial Expogestão. Às 16h30, ele visita o loteamento Águas Vermelhas. Ás 19h lança sua campanha na cidade.

Jair Bolsonaro (PL): O candidato à reeleição, participa, junto com seu vice, general Braga da Cerimônia no Dia do Soldado. Segundo a agenda divulgada ele ainda tem atividades de campanha em Brasília e entorno.

Léo Péricles (UP): A agenda do candidato ocorre apenas no período vespertino. Às 15h ele faz panfletagem no Calçadão de Nova Iguaçu (RJ) e às 18h participa do lançamento de candidatura de deputado estadual também no Rio de Janeiro

Lula (PT): O único item da agenda do candidato é a entrevista que será dada ao Jornal Nacional, às 20h30.

Pablo Marçal (Pros): O candidato cumpre agenda em cidades de Minas Gerais e Ribeirão Preto (SP), onde fará “adesivaço”, como informou a organização da campanha.

Roberto Jefferson (PTB): O candidato está em prisão domiciliar e não tem agenda pública prevista.

Simone Tebet (MDB): Às 10h30 a candidata participa de uma sabatina promovida pelos jornais O Globo e Valor Econômico e pela Rádio CBN. Às 14h, ela tem uma caminhada no Buraco do Lume, uma praça no centro do Rio de Janeiro.

Sofia Manzano (PCB): A candidata assiste, às 10h, à Aula Magna na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Às 14h, participa do aniversário do portal Desacato, no auditório da Associação dos Aposentados e Pensionistas da Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc).

Soraya Thronicke (União): Nesta quinta, a candidata cumpre agenda em Porto Alegre. De manhã, às 9h45, ela concede entrevista para a Rede Brasil Sul (RBS), afiliada da Rede Globo no Rio Grande do Sul. Às 10h30, ela visita a Feirinha das Mulheres Empreendedoras das Patroas Zona Sul. Segue a agenda com diversos compromissos até às 15h, em seu último compromisso na feira Expoagas, da Associação Gaúcha de Supermercados.

Vera Lúcia (PSTU): A agenda da candidata do PSTU será apenas no período vespertino. Às 15h ela fará a assinatura do Programa Presidente Amigo da Criança, na sede da Fundação Abrinq. Às 16h ela concede entrevista à Al Araby Television.

