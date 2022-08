Itens foram escolhidos a partir da demanda de cada unidade e devem melhorar infraestrutura das escolas

Publicado: 25.08.2022

O Governo de Goiás iniciou, nesta segunda-feira (22/08), a entrega de equipamentos e utensílios de cozinha para as escolas da rede pública estadual de Educação. A ação é coordenada pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e visa fomentar a melhoria da merenda escolar, além de renovar e modernizar a infraestrutura das unidades escolares de todo o Estado.

Os primeiros itens foram destinados às escolas estaduais jurisdicionadas às Coordenações Regionais de Goiânia e de Aparecida de Goiânia. As unidades receberam forno elétrico, geladeira, fogão, liquidificador, refresqueira industrial e demais utensílios utilizados na produção da merenda escolar.

Terezilda Melo, gerente de Orientação, Articulação e Alimentação Escolar da Seduc, explica que o processo de distribuição dos equipamentos e utensílios teve início ainda no ano passado, com o levantamento das necessidades de cada unidade escolar. Na oportunidade, as equipes gestoras e de merenda escolar informaram quais equipamentos haviam sido adquiridos com os recursos do programa Equipar e quais precisariam ser comprados ou substituídos.

A partir da demanda de cada escola, foi feita a licitação para a compra dos equipamentos. Ao todo, R$ 15 milhões foram destinados para a aquisição dos itens, que serão entregues para todas as escolas da rede estadual de ensino até o final do ano letivo. “A partir do momento que somos cuidados, repassamos o cuidado para a nossa comunidade”, avaliou a diretora do Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) Ary Ribeiro Valadão, Fabia Cristina.

Foto: Seduc

