Durante encontro realizado em Brasília, Caiado apresentou avanços na saúde com criação de novos leitos e abertura de unidades hospitalares, e pediu maior participação financeira do governo federal no financiamento da rede

Com o objetivo de pleitear recursos para a rede estadual de saúde, o governador Ronaldo Caiado se reuniu nesta quinta-feira (25/08), em Brasília, com o ministro da pasta, Marcelo Queiroga. Acompanhado dos secretários estaduais Sandro Rodrigues (Saúde), Cristiane Schmidt (Economia) e do senador Luiz Carlos do Carmo, Caiado apresentou os avanços da atual gestão no setor e pediu apoio da União para o financiamento da rede.

Conforme dados da Secretaria de Saúde (SES), desde 2019 houve um salto de 16 para 30 unidades de saúde no Estado. O Governo de Goiás entregou policlínicas em seis municípios: Posse, Goianésia, Quirinópolis, São Luís de Montes Belos, Goiás e Formosa, com aporte de cerca de R$ 67 milhões. Juntas, as unidades já prestaram mais de meio milhão de atendimentos aos cidadãos goianos.

Já o número de leitos de UTI subiu, no mesmo período, de 244 para 920 leitos entre adulto, pediátrico, neonatal e Covid-19. Em 2018, o Estado tinha 1.635 leitos de internação (UTI + enfermaria). Hoje, são 3.333 leitos de internação, sendo 920 de UTI e 2.413 de enfermaria. Com os investimentos, o Governo de Goiás ultrapassou o mínimo constitucional de 12% de receitas destinadas à saúde.

“Extrapolamos o que a Constituição determina de gasto com a saúde, que é 12%. Estamos em 14,7% de aplicação e trouxemos a planilha para mostrar ao ministro para que haja uma reposição diante desse quadro”, afirmou o governador.

O secretário de Saúde, Sandro Rodrigues, disse que saiu contente da reunião, porque foi possível mostrar toda expansão de qualidade da rede. “O ministro elogiou e queremos garantir mais recursos para continuar com essas ações”, frisou. “Goiás está fazendo tão bem o dever de casa que estamos com boas perspectivas em conseguir mais recursos para o Estado”, completou Cristiane Schmidt.

Homenagem

Durante o encontro, o governador também foi condecorado pelo ministro Marcelo Queiroga com a medalha da Ordem do Mérito Médico, no grau Grã-Cruz, considerada a mais alta honraria concedida pelo Ministério da Saúde.

