Publicado:25.08.2022

Recebeu sanção do governador a Lei Estadual nº 21.552 (originalmente projeto de lei nº 6856/21), que institui o “Agosto Verde” como mês estadual de conscientização e combate aos incêndios e queimadas no estado de Goiás. A proposta, que é de autoria do deputado Jeferson Rodrigues (Republicanos), recebeu o projeto 7120/21, de autoria do deputado Antônio Gomide (PT), como apensado.

O texto da matéria ressalta que a escolha do mês de agosto, como data a ser comemorada e direcionada às ações de conscientização e combate aos incêndios e queimadas, é por esse ser considerado o mês mais crítico do ano quando o assunto é queimadas e é quando os bombeiros recebem dezenas de chamados por dia para combate ao fogo.

O projeto garante que o Poder Executivo, por meio de seus órgãos e secretarias, poderá promover palestras, seminários, campanhas educativas, e outras atividades ligadas ao tema a fim de conscientizar a população sobre como proceder em caso de incêndios e como evitá-los.

Agência Assembleia de Notícias