Nesta semana, o prefeito Roberto Naves recebeu representantes do grupo que organiza maiores eventos do segmento na América Latina

Publicado: 27.08.2022

O prefeito Roberto Naves recebeu, nesta semana, representantes da DC Set Group, grupo que organiza uma das maiores feiras do agronegócio da América Latina, a Agrishow, que ocorre anualmente em Ribeirão Preto (SP). A intenção da gestão, junto ao Sindicato Rural de Anápolis, é promover no município um grande evento voltado para o setor, no próximo ano, trazendo tecnologia e fomento como temas integrados à discussão do agro.

“Vamos utilizar os fatores que nos favorecem, como a localização estratégica, para provocarmos um boom em diversos setores, como o turismo e o agronegócio. Vamos fazer de Anápolis o local ideal para as grandes negociações e vitrine para o Brasil”, disse o prefeito.

De acordo com o presidente do Sindicato Rural de Anápolis, José Caixeta, a realização de um evento desse porte é um antigo sonho do setor produtivo. “Nós, do sindicato, sempre acreditamos que Anápolis merecia se destacar nacionalmente em um evento que fomentasse a economia e o setor do agronegócio, e agora esse sonho parece estar mais próximo do que nunca. A visão estratégica do prefeito Roberto Naves nos aproximou do projeto e essa parceria é fundamental para nós”, pontuou.

Carla Tuccilio, representante do grupo que foi recebido pelo prefeito, disse que a reunião foi decisiva para as próximas etapas de execução do projeto. “Estamos muito animados em poder colaborar com o desenvolvimento desse projeto tão especial, da forma que Anápolis merece”, concluiu.